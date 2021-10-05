"Горе-экстремалы": в полиции возьмутся за злостных нарушителей ПДД

На заседании коллегии МВД России в качестве одних из важных направлений работы полиции прозвучала тема злостных нарушителей ПДД. Нормы поведения на дорогах эти водители игнорируют в открытую.

- Такие горе-экстремалы бросают откровенный вызов всему обществу, демонстрируют свои похождения в социальных сетях, - подчеркнул глава МВД Владимир Колокольцев, назвав тему злостных нарушителей "болезненной".

Не так давно за порядком на дорогах стали следить с помощью беспилотников: дроны, контролирующие соблюдение ПДД, работают во многих регионах России.

Еще одно нововведение - так называемый "скрытый патруль", когда автомобиль сотрудника ГИБДД не имеет опознавательных знаков, но оснащен средствами фотовидеофиксации. Именно он, по мнению главы ГИБДД Михаила Черникова, поможет найти "мажоров и неадекватов", которые агрессивно ведут себя на дороге, постоянно перестраиваются и лихачат. Злостных нарушителей ПДД прямо на дороге позволит выявить также разрабатываемая информационная система.

К слову, не так давно столичные власти составили антирейтинг нарушителей ПДД. Чаще всего игнорируют правила водители автомобилей премиум-класса. Например, одна Lamborghini за три месяца собирает порядка 11 штрафов, Rolls-Royce - около 8,7, Bentley - 4,9.