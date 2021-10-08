Как россияне пересаживаются на китайские автомобили

Китайские автомобили остались, кажется, единственным растущим сегментом на российском рынке. На фоне общего снижения продаж автокомпании из Поднебесной бьют рекорды - и фраза "россияне пересаживаются на китайские авто" уже не кажется натяжкой. Шутка ли: по итогам трех кварталов доля "китайцев" достигла 6,1% - это почти вдвое больше, чем было годом ранее.

Напомним, на днях Ассоциации европейского бизнеса опубликовала отчет о ситуации на российском авторынке в сентябре. Согласно статистике, в целом продажи новых легковых машин в стране упали на 22,6%. У большинства традиционных лидеров показатели первого месяца осени отрицательные, а некоторые однозначно провалились.

Например, объем реализации автомобилей Lada рухнул на 51%, Renault - на 46%, Skoda - на 33%, Volkswagen - на 27%, Hyundai - на 26%. На этом фоне отличилась только Toyota (плюс 18%) и китайские марки.

Так, продажи Haval увеличились на 147%, что позволило бренду войти в топ-10 производителей по итогам сентября. Сентябрьский результат - 3 513 продаж - стал рекордом в истории работы марки в РФ и прямым следствием перехода тульского завода Great Wall на двухсменный режим работы. У Chery рост составил 134% - и этой компании до попадания в первую десятку не хватило передать клиентам всего 25 машин.

Зато Chery делегировала свой кроссовер Tiggo 7 Pro в топ-25 самых популярных в РФ моделей. С показателем в 1 611 продаж он занял 18-е место, установив новую планку для китайских автомобилей. Более того, впервые представитель Поднебесной вошел в топ-10 SUV по итогам месяца.

Напомним, ранее "РГ" уже писала, что популярность китайских авто в РФ объясняется не только ростом их качества или расширением дилерских сетей. В условиях дефицита автомобилей именно компаниям из КНР удалось в целом сохранить регулярность поставок машин.