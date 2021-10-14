Эндрю Гарфилда показали в костюме Венома на новом арте

Цифровой художник с ником spdrmnkyxxiii опубликовал в Instagram арт, на котором изобразил актера Эндрю Гарфилда, соединившегося с Веномом.

Последнее время артист часто попадает в поле зрения любителей кинокомиксов. Вопрос о том, участвует ли он вместе с Тоби Магуайром в грядущем фильме "Человек-паук: Нет пути домой", до сих пор не дает покоя фанатам.

Вдобавок к этому, сцена после титров "Венома 2" четко обозначила будущую связь между инопланетным симбиотом и Пауком Тома Холланда.

Таким образом, стенолаз Гарфилда, история которого оборвалась только на втором фильме, скорее всего, так и останется единственным экранным Пауком без сюжетной арки с Веномом.

Подробности сюжета, впрочем, до сих пор неизвестны. Вряд ли этот арт станет пророческим, но наверняка убедиться в этом можно будет 16 декабря, после старта проката ленты.