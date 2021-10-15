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Дэвид Теннант о "Докторе Кто": Никогда не говори никогда

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    15.10.2021, 13:21
Текст:   Юлия Авакова

Дэвид Теннант, Десятый и по-прежнему самый любимый Повелитель Времени из легендарного британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто", поделился своими мыслями касательно возвращения в проект шоураннера Рассела Т. Дэвиса, с которым ему удалось крайне плодотворно поработать на протяжении трех сезонов.

Теннант крайне рад решению BBC и с нетерпением ждет продолжения.

В интервью Digital Spy он не преминул отметить, что более "хувианского мозга", чем у Дэвиса, просто не существует - ни в Соединенном Королевстве, ни на планете Земля, ни во всей Вселенной.

Когда его напрямую спросили о том, готов ли он возвратиться в сериал, задор актера сразу улетучился, и он начал говорить загадками. Он сообщил, что актера, приступающего к сей почетной роли, еще до первого эпизода спрашивают - готов ли он вернуться к этой роли впоследствии. Так как в сериале присутствует элемент фантастики, возможно все. Поэтому никогда не говори никогда. Но что-то о новом Докторе он все-таки знает. Его спросили в лоб, готов ли он вернуться к роли, на что он ответил: "Представьте, если бы сейчас сказал… Нет! Даже если да, но вообще-то нет, я ничего не скажу!"

Пока остается уповать на то, что Теннант с большой вероятностью сможет принять участие в юбилейном выпуске, приуроченном к 60-летию сериала - по крайней мере, ранее его не пришлось долго упрашивать, когда снимался спецэпизод в честь преодоления сериалом полувекового рубежа. Ну и, конечно же, он по-прежнему верен аудиоспектаклям по "Доктору Кто", которые создает компания BigFinish.

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