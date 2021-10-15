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15.10.2021 21:20
Рубрика: Российский автопром

В Европе резко вырос спрос на автомобили Lada

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Европейские продажи автомобилей Lada в сентябре составили 147 машин. Цифра не примечательная, и в другое время ее заметили бы только истинные фанаты отечественного автопрома. Однако в относительном выражении статистики зафиксировали резкий всплеск спроса. Годом ранее показатель АвтоВАЗа на западных рынках был в 2,3 раза ниже. Это первый положительный результат Lada после трех месяцев падения продаж в годичном сравнении, констатировали эксперты "Автостата", ссылаясь на данные АСЕА.

Фото: Пресс-служба Lada
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Всего с начала года российский автогигант продал в Евросоюзе 1 179 машин. И это на 34,8% меньше, чем за тот же период 2020-го. Причина известна - поставки Lada в страны Запада прекратились весной 2019 года. Это было вызвано несоответствием доступных автомобилей ужесточенным экологическим нормам. Если бы АвтоВАЗ принял решение модернизировать свои двигатели под стандарты Euro 6d-TEMP, ему пришлось пойти на серьезные инвестиции. А это, в свою очередь, потребовало пересмотра цен на конечную продукцию. Она, впрочем, дорожает и без этого. С 18 октября компания поднимет цены на машины в России - уже в шестой раз в этом году.

Кстати, если в Европе из новинок Lada теперь можно ожидать только следующее поколение Niva, то на других континентах АвтоВАЗу удается расширять свое присутствие. Так, на этой неделе стало известно о появлении актуальной Niva Travel в Иордании, где ей предстоит конкурировать с горячо любимыми местными автолюбителями внедорожниками Toyota.

#Lada