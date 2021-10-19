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19.10.2021 21:30
Рубрика: Легковые авто

Как китайские компании "пересаживают" россиян на свои автомобили

Текст: Дмитрий Хохлов
Российская газета - Федеральный выпуск № 239 (8590)
Успехи автокомпаний из Китая на фоне падающего российского авторынка стали приметой последнего времени. А расхожая фраза "россияне пересаживаются на китайские авто", над которой потешались адепты немецкого и японского автопрома, уже не кажется натяжкой. По итогам трех кварталов этого года доля "китайцев" превысила 6%, почти вдвое больше, чем было годом ранее.
Спрос на китайские автомобили у нас сейчас большой. Так, компания Geely даже периодически подвозит машины в Россию непосредственно из Китая. Фото: Сергей Куксин/РГ Спрос на китайские автомобили у нас сейчас большой. Так, компания Geely даже периодически подвозит машины в Россию непосредственно из Китая. Фото: Сергей Куксин/РГ
Спрос на китайские автомобили у нас сейчас большой. Так, компания Geely даже периодически подвозит машины в Россию непосредственно из Китая. Фото: Сергей Куксин/РГ

"Во-первых, именно китайские автокомпании становятся главным бенефициаром в ситуации с дефицитом полупроводников. Они тоже испытывают определенную нехватку чипов, но производственные цепочки в Китае выстроены так, что приостановок автозаводов не происходит. Да и к решению проблем там подходят чуть ли не творчески. Нам известно, что некоторые автомобили приходят в Россию разукомплектованными - без мультимедийных систем. Но их поставляют отдельно - и уже в Москве специально обученные люди занимаются монтажом и подключением. Во-вторых, хотя китайские автомобили давно нельзя назвать дешевыми, главное свое преимущество они в большинстве своем сохраняют. То есть за те же деньги предлагают покупателю или больше пространства в салоне, или больше комфорта, или больше опций, - рассказал представитель спецпортала "Китайские автомобили".

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Самый показательный кейс продемонстрировало российское представительство Haval, входящего в структуру корпорации Great Wall. Китайцы с 1 сентября открыли на своем заводе под Тулой вторую смену. Как пояснили "РГ" в пресс-службе марки, сделать это позволил "активный спрос и растущий интерес к автомобилям Haval". Завод был открыт в июне 2019 года. Изначально над его мощностью - первоначально 80 тысяч автомобилей и потенциально 150 тысяч - некоторые чуть ли не посмеивались. Однако за девять месяцев 2021 года Haval реализовал в России более 25 тысяч машин, а еще наладил экспорт в Беларусь, Казахстан и Азербайджан. При этом в Great Wall уже планируют начать выпуск новых весьма интересных внедорожников.

Компания Geely продолжает наращивать производство завода в Беларуси. Но интерес к автомобилям бренда такой, что часть машин компания периодически подвозит в Россию из Китая. Еще один крупный игрок - Chery - уже давно только импортирует, но параллельно ведет переговоры о возобновлении сборки в России.

- Китайские заводы не испытывают дефицита комплектующих, а значит, доля брендов из Поднебесной на авторынке России будет увеличиваться. И вероятность того, что представители китайского автопрома могут стать лидерами продаж в России, все более реалистична, - констатирует независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.