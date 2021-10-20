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Начались съемки сериала с Мерил Стрип про экологию "Экстраполяция"

Новости
    20.10.2021, 10:52
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стартовали съемки восьмисерийного сериала для Apple TV+ "Экстраполяция". Он рассказывает о влиянии экологии и климатических изменений на жизни восьми разных людей, сообщает Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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Актерский состав поистине звездный: Мерил Стрип ("Пусть говорят"), Сиенна Миллер ("Самый громкий голос"), Кит Харингтон ("Смерть и жизнь Джона Ф. Донована", "Игра престолов"), Тахар Рахим ("Мавританец"), Мэттью Риз ("Перри Мейсон"), Давид Диггс ("Сквозь снег"), Джемма Чан ("Фантастические твари"), Дэвид Швиммер ("Друзья", "Веб-терапия") и Адарш Гурав ("Белый тигр").

Роль Мерил Стрип не разглашается, но Сиенна Миллер сыграет морского биолога Ребекку Ширер, Кит Харингтон играет Николаса Билтона, генерального директора промышленного гиганта, Тахар Рахим - Эзру Хаддада, человека, борющегося с потерей памяти. Мэттью Риз исполнит роль застройщика по имени Джуниор, Давид Диггс - раввина из Южной Флориды, Джемма Чан играет Наташу Альпер, мать-одиночку и банкира, занимающуюся микрофинансированием, Дэвид Швиммер - Харриса Голдблатта, отца дочери-подростка, а Адарш Гурав играет водителя по найму Гаурава.

Режиссер и сценарист - Скотт З. Бёрнс ("Ультиматум Борна", "Самый громкий голос").

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