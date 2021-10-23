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23.10.2021 12:19
Рубрика: В мире

AP: Алек Болдуин не знал, что пистолет на съемках заряжен боевыми патронами

Текст: Александр Саможнев
Помощник режиссера картины с участием Алека Болдуина за несколько минут до инцидента со стрельбой, в котором погибла оператор фильма, заверил актера в том, что пистолет не заряжен боевыми патронами, сообщает информагентство AP со ссылкой на документы суда.

По версии следствия, ни помощник режиссера, ни сам Болдуин не знали о том, что в обойме находятся боевые патроны. При этом подготовкой пистолета для съемок занималась специалист по оружию, выйти на связь с которой агентству не удалось.

Фото: twitter.com/tcsnoticias
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В пятницу сотрудники офиса шерифа по округу Санта-Фе в штате Нью-Мексико получили разрешение суда на проведение обыска на территории съемочной площадки. Правоохранители рассчитывают получить реквизиты, использованные при съемках картины, в том числе костюм, надетый на Болдуина в момент инцидента, пистолет, из которого был осуществлен роковой выстрел, другое оружие, боеприпасы, а также отснятый материал со стрельбой.

Инцидент на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) с участием Болдуина произошел в четверг в штате Нью-Мексико. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека - 42-летняя оператор Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила Хатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь. Соуза через несколько часов выписали из больницы. Съемки фильма были приостановлены.

Болдуин сотрудничает со следствием в выяснении всех обстоятельств дела. Обвинений в связи с инцидентом пока не предъявлено. Расследованием занимается офис шерифа по округу Санта-Фе и местная прокуратура.

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