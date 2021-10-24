Райан Гослинг сыграет Кена в киноадаптации истории куклы Барби

Стало известно кто сыграет роль Кена в фильме Греты Гервиг об истории Барби. Главную героиню на киноэкране воплотит австралийская актриса Марго Робби ("Тоня против всех", "Отряд самоубийц", "Волк с Уолл-стрит", "Однажды в Голливуде"), а роль ее партнера исполнит 40-летний Райан Гослинг.

Как сообщает Deadline, в данный момент переговоры с актером находятся на финальной стадии. Издание уточняет, что изначально Гослинг отказался от роли Кена из-за плотного расписания, но предсъёмочный процесс затянулся, поэтому у артиста появилось время на эту работу. Кроме того, студия Warner Bros. Pictures Group, которая занимается производством картины, настаивала на том, чтобы Кеном стал именно Гослинг.

Так как главные актеры утверждены, существует вероятность, что съемки начнутся в начале 2022 года. 31-летняя Марго Робби также является продюсером картины.

Выступающая режиссером и сосценаристом Грета Гервиг известна по таким фильмам, как "Леди Берд", "Маленькие женщины", "Джеки", "Гринберг", "Госпожа Америка", "Остров собак".

Райан Гослинг - канадский и американский актер, лауреат премии "Золотой глобус". Среди его работ - роли в фильмах "Бегущий по лезвию", "Дневник памяти", "Славные парни", "Ла-Ла Ленд", "Отпусти меня", "Драйв", "Игра на понижение", "Останься", "Человек на луне".