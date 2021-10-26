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Рубрика: В мире

Актеры "Ржавчины" в день трагедии стреляли из пистолета по пивным банкам

Текст: Максим Макарычев
Во вторничном отчете шерифа Санта-Фе об обстоятельствах инцидента на съемочной площадке фильма "Ржавчина" говорится о том, что пистолет, из которого Алек Болдуин непреднамеренно убил оператора Галину Хатчинс, утром, до съемок, использовался членами съемочной группы для "плинкинга" - стрельбы боевыми патронами по пивным банкам.

Ранее портал TMZ сообщил, что оружие иногда использовалось для стрельбы по мишеням вне рабочего времени, и это развлечение способствовало путанице с боевыми патронами на съемочной площадке, где, по словам источников, царили хаос и постоянная спешка.

Фото: kinopoisk.ru
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Согласно отчету, полученному Fox News, "оружейник"-новичок Ханна Гутьеррес Рид после "плинкинга" забрала пистолет, оставив его без присмотра на время обеда среди другого реквизита на тележке за пределами того места, где проходила репетиция перед съемками. Наблюдатели не исключили, что за это время в него могли положить боевой патрон, тем самым подставив Болдуина, который был не только ведущим актером, но и продюсером "Ржавчины". Некоторое время, пока продолжался обед, оружие было вне зоны видимости и контроля. Затем помощник режиссера Дэйв Холлс взял пистолет и передал его Алеку Болдуину, объявив, что "ствол холодный". Этот термин используется для обозначения того, что с винтовым оружием обращаться безопасно и он не заряжен боевыми патронами. Болдуин репетировал сцену, в которой он должен был вытащить пистолет, сидя на церковной скамье, и направить оружие на камеру.

По словам Сержа Светного, главного электрика фильма "Ржавчина", который написал эмоциональный пост в Facebook, Галина Хатчинс умерла в результате "халатности и непрофессионализма" на съемочной площадке. Независимо от того, было ли огнестрельное оружие неправильно складировано или заряжено боевыми патронами, эксперты заявили о грубом нарушении строгих правил безопасности во время съемок "Ржавчины". В результате Гутьеррес Рид, Холлс и Болдуин, скорее всего, столкнутся множеством вопросов уголовного или юридического характера со стороны следствия.

Стрельба со смертельным исходом на прошлой неделе произошла после того, как несколько членов съемочной группы из технического состава покинули площадку из-за жалоб на "невыносимые" условия работы. Их заменили местными жителями, не имеющими опыта работы в кинематографе. Согласно более раннему сообщению, перед этим инцидентом со смертельным исходом, по крайней мере, дважды на съемочной площадке произошла случайная стрельба, хотя в этих случаях никто не пострадал.

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