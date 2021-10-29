Кабмин утвердил правила предоставления помощи бизнесу в условиях ограничений

Для получения гранта предпринимателям необходимо подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, либо в реестре социально ориентированных НКО.

Прием заявок начнется 1 ноября и продлится полтора месяца. Непосредственно выплаты стартуют с 15 ноября и будут проводиться до конца года.

Михаил Мишустин ранее сообщил, что получателей грантов однократно освобождают от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников. Работники же не будут платить подоходный налог с этих средств.

На грантовую поддержку МСП правительство направит 38,5 миллиардов рублей. Распоряжение о выделении средств будет подписано в ближайшее время, уточнили в кабинете министров.