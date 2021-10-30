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Тизер "Лайтера" за сутки посмотрели 83 миллиона раз

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    30.10.2021, 12:34
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Pixar Фото: youtube.com/ Pixar
Фото: youtube.com/ Pixar

Тизер спин-оффа "Истории игрушек" от Pixar "Лайтер" (Lightyer) за первые сутки на разных платформах посмотрели 83 миллиона раз. Это второе место среди трейлеров студии - первое принадлежит "Суперсемейке 2" (114 миллионов просмотров за сутки).

Фото: kinopoisk.ru
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Приключения Базза, похоже, обещат солидные кассовые сборы для Disney, пишет Deadline.

Цифра превосходит большинство цифр просмотров трейлеров за первые сутки: "История игрушек" набирала 62 миллиона, "Душа" - 32 миллиона, "Лука" - 28 миллионов. Он обошел даже "Вечных" с 77 миллионами и "Круэллу" с 71 миллионом просмотров.

Почти сразу после запуска он вошел в топ мировых трендов Twitter, поднявшись на первое место, где оставался большую часть дня. Кроме того, тизер породил пять связанных трендов (Крис Эванс, "История игрушек", "До бесконечности и не только"). Тизер также попал в первую строчку в тренде Reddit, а также в топ-ролики YouTube.

Мировая премьера, предположительно, состоится 17 июня 2022 года.

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