Тизер "Лайтера" за сутки посмотрели 83 миллиона раз

Тизер спин-оффа "Истории игрушек" от Pixar "Лайтер" (Lightyer) за первые сутки на разных платформах посмотрели 83 миллиона раз. Это второе место среди трейлеров студии - первое принадлежит "Суперсемейке 2" (114 миллионов просмотров за сутки).

Приключения Базза, похоже, обещат солидные кассовые сборы для Disney, пишет Deadline.

Цифра превосходит большинство цифр просмотров трейлеров за первые сутки: "История игрушек" набирала 62 миллиона, "Душа" - 32 миллиона, "Лука" - 28 миллионов. Он обошел даже "Вечных" с 77 миллионами и "Круэллу" с 71 миллионом просмотров.

Почти сразу после запуска он вошел в топ мировых трендов Twitter, поднявшись на первое место, где оставался большую часть дня. Кроме того, тизер породил пять связанных трендов (Крис Эванс, "История игрушек", "До бесконечности и не только"). Тизер также попал в первую строчку в тренде Reddit, а также в топ-ролики YouTube.

Мировая премьера, предположительно, состоится 17 июня 2022 года.