Трейлер "Круэллы" набрал 71 млн просмотров за сутки

Трейлер фильма "Круэлла" о злодейке из "101 далматинца", у нас также известной как Стервелла Де Виль, за сутки набрал более 71 миллиона просмотров.

Подсчётами делится Deadline, уточняя, что учитываются показатели на всех платформах, не только на YouTube.

Таким образом трейлер Круэллы, в которой Эмма Стоун покушается на славу Марго Робби и её Харли Квинн, обошёл показатели роликов второй "Малефисенты" (61,7 млн) и "Аладдина" Гая Ричи (60,8 млн).

Цифра впечатляющая, но до рекорда "Короля льва" далеко - трейлер этого ремейка набрал аж 224 миллиона за сутки, а первый тизер "Мулан" - 175 миллионов.

Премьера "Круэллы" намечена на 28 мая.