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Трейлер "Круэллы" набрал 71 млн просмотров за сутки

Новости
    22.02.2021, 18:11
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Disney Россия Фото: youtube.com/ Disney Россия
Фото: youtube.com/ Disney Россия

Трейлер фильма "Круэлла" о злодейке из "101 далматинца", у нас также известной как Стервелла Де Виль, за сутки набрал более 71 миллиона просмотров.

Фото: youtube.com/ HBO
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Подсчётами делится Deadline, уточняя, что учитываются показатели на всех платформах, не только на YouTube.

Таким образом трейлер Круэллы, в которой Эмма Стоун покушается на славу Марго Робби и её Харли Квинн, обошёл показатели роликов второй "Малефисенты" (61,7 млн) и "Аладдина" Гая Ричи (60,8 млн).

Цифра впечатляющая, но до рекорда "Короля льва" далеко - трейлер этого ремейка набрал аж 224 миллиона за сутки, а первый тизер "Мулан" - 175 миллионов.

Премьера "Круэллы" намечена на 28 мая.

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