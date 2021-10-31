Главы государств и правительств "Группы двадцати" (G20) поддержали масштабную налоговую реформу, которая призвана положить конец налоговым убежищам для крупных корпораций. Договоренности предполагают введение на глобальном уровне минимальной ставки корпоративного налога в размере 15 процентов для транснациональных компаний с 2023 года. Кроме того, теперь объем налогов будет больше зависеть от того, в каких странах компании функционируют и получают прибыль, а не от того, где они зарегистрированы. Поддержка этим мерам зафиксирована накануне в декларации по итогам саммита G20 в Риме. Ранее эту инициативу на площадке Организации экономического сотрудничества и развития поддержали 136 стран, представляющих более 90 процентов мирового ВВП.

Apple и другие IT-гиганты привыкли уводить прибыль под юрисдикцию тех стран, где налоговая ставка ниже. Фото: AP

Среди главных целей этих новых мер - интернет-гиганты и технологические компании, такие как Amazon, Apple, Google, Facebook, которые ради снижения расходов на налоги регистрировали штаб-квартиры в странах с низкими налогами. Так, в последний момент соглашение нехотя поддержали и власти Ирландии, которая долгое время завлекала IT-гигантов низкой ставкой налога в 12,5 процента.

Американская газета The Wall Street Journal считает, что больше всего от этой сделки выиграют богатые страны, включая США, откуда и происходят большинство транснациональных корпораций. Лидеры стран Запада, среди которых президент США Джозеф Байден, уходящий канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон, приветствовали достижение договоренности, называя их едва ли не революцией в мировом налогообложении.

В итоговом документе G20 инициативу называют "историческим достижением", которое позволит "построить более стабильную и справедливую международную систему налогообложения".

По разным оценкам, введение минимального налога принесет более 150-190 миллиардов долларов дополнительных доходов в бюджеты стран, где работают крупные корпорации. Однако для этого потребуется время, поскольку теперь каждая страна должна воплотить это глобальное соглашение в свое собственное законодательство. Например, в конгрессе США это предложение под давлением ряда лоббистских групп уже встречает сильное сопротивление.

Глобальный налог нацелен, в том числе, на IT-гигантов, которых хотят заставить платить налоги там, где они зарабатывают, а не где регистрируются

Между тем

Введение глобального налога для международных групп компаний позволит России получать дополнительно десятки миллиардов рублей ежегодно. Об этом ранее заявлял заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

"Это первая налоговая база, которая будет определяться на наднациональном уровне на международной площадке, и таких прецедентов в истории налогообложения не было. Конечно, РФ старается по возможности оказать содействие в разработке этого механизма", - отмечал он в комментарии агентству "Интерфакс". Замминистра пояснял, что за последние десятилетия на рынке появилось несколько очень крупных международных групп компаний, которые обладают большими финансовыми и человеческими ресурсами и которые применяют "абсолютно прогрессивные инструменты оптимизации налогообложения". Налоговые администрации стран, по словам Сазанова, в одиночку уже не могли бороться с подобными инструментами.

"Если налоговая администрация в одной стране пыталась закручивать гайки, то, естественно, международная группа компаний могла просто перевести бизнес в другую юрисдикцию. И этот риск всегда служил противовесом тех мер налогового администрирования, которое каждая из стран могла имплементировать на своем уровне. Когда мы переходим на международный уровень, когда это объединение стран, объединение налоговых организаций, то, безусловно, ответ тем инструментам налоговой оптимизации, которую применяют компании, может уже быть пропорциональным", - отметил Сазанов.

Подготовил Михаил Загайнов