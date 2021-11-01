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Федеральная налоговая служба начинает принимать заявления от малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от пандемийных ограничений, на гранты, а банки - на льготные кредиты под 3%. Обратиться за этими мерами поддержки можно будет до 15 декабря, сообщает пресс-служба минэкономразвития.

Небольшим компаниям положены гранты из расчета одного минимального размера оплаты труда (12 792 рубля) на каждого работника.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Кредиты под 3% годовых (также в объеме одного МРОТ на каждого сотрудника) готовы выдать три с половиной десятка банков, участвующих в программе.

Помимо малых и средних предприятий, такие же меры поддержки распространятся на социально-ориентированные некоммерческие организации. Мера поддержки распространится и на всех, кто участвовал в программах госпомощи ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0, в том числе крупные предприятия культуры и общественного питания.

Кроме того, получить деньги от государства и банков смогут компании, созданные после 1 июля 2000 года - меры поддержки распространяются и на них.

Поданное в ФНС электронное или бумажное заявление будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Если компания или индивидуальный предприниматель соответствует требованиям программы поддержки, деньги гранта могут прийти уже 15 ноября.

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Для компании, в которой работают 100 человек, максимальный размер кредита составит 15,4 млн рублей (сумма = 100 работников * МРОТ * 12 месяцев). Первые полгода платить ничего не придется. Затем в течение 12 месяцев надо рассчитаться с банком при ставке в 3% годовых. Важное условие - сохранить не менее 90% персонала.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщил, что получателей грантов однократно освобождают от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников. Работники же не будут платить подоходный налог с этих средств.

Экономика Бизнес Правительство Минфин ФНС

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