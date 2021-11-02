Минэкономразвития объяснило порядок проверок бизнеса в нерабочие дни

Проверки бизнеса контрольными органами не проводятся с 30 октября по 7 ноября, а также в нерабочие дни, которые объявили для себя регионы.

Минэкономразвития РФ дало рекомендации предпринимателям, если все-таки к ним пришли с проверкой в эти дни.

Для начала следует узнать, включена ли информация о проверке в Единый реестр контрольных мероприятий. Дальше приводятся три сценария развития событий.

В первом сценарии информация о проверке отсутствует в данном Реестре. В таком случает проверка незаконна. Тогда бизнесмен должен зафиксировать факт визита инспекторов. После этого жалоба передается в Генпрокуратуру РФ и Минэкономразвития.

Во втором сценарии информация о проверке внесена в Единый реестр контрольных мероприятий, но компания не работает в связи с ограничениями. А по закону проверка должна проходить с учетом графика работы контролируемых лиц. Так что бизнесмен и в этом случае пишет жалобу и отправляет ее в Генпрокуратуру и МЭР.

Но есть вариант, что компания работает, а сотрудники трудятся дистанционно. Тогда проверка возможна, но документарная - без личного контакта контролеров и предпринимателей. Для этого бизнесмен должен отправить все документы проверяющему по почте.

В третьем сценарии будущая проверка занесена в соответствующий Реестр, но выпадает на нерабочие дни. Если проверка не была проведена в период нерабочих дней, то орган контроля вправе провести и завершить ее в первый рабочий день. Тогда проверка продолжается только один день вместо первоначально запланированных 10 дней.

Также в Минэкономразвития добавили, что предприниматель в случае несогласия с проверкой может воспользоваться системой досудебного обжалования.