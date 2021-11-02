Миркин: Мы мечтали о продолжительности жизни хотя бы 75+, теперь она ниже

О чем нужно кричать каждый день, на всех углах, со всех экранов? Мы теряем старших, они погибают в неслыханных масштабах в мирное время. Если в российском обществе есть духовность, если есть соборность, если мы всем миром готовы что-то решать, то мы должны все вместе что-то сделать, чтобы в пандемию не уходили старики. Минздрав еще в августе 2021 года объявил, что 85% ушедших от ковида - те, кто старше 60 лет. Другой открытой статистики у нас нет, но другие страны тысячу раз подтверждают, что везде, повсеместно то же самое - хуже всего в пандемию тем, кто прожил большую жизнь.

В США 75,7% смертей, связанных с пандемией, случились в возрасте от 65 лет и старше. Если добавить тех, кому от 55 до 64 лет - почти 90%. 26,1% тех, кто погибли от ковида, были в возрасте от 75 до 84 лет, 27% - от 84 лет и старше (CDC, Минздрав США). Та же картина в Европе. В Германии те, кто перешел планку 60 лет, составляют 95,2% умерших от пандемии. От 70 до 79 лет - 20,8% тех, кто не смог пережить заражение, от 80 до 89 лет - 44,2%, от 90 лет - 20,9% (Statista). Мужчин умирает гораздо больше. В США в возрасте от 65 до 74 лет 60% тех, кто ушел от ковида, - мужчины. В Германии - 64% (в интервале от 70 до 79 лет). Можно не сомневаться, что у нас похожее "распределение". Как ненавистны холодные термины статистики в пандемию, когда они относятся к таким вещам, как жизнь и смерть!

За апрель 2020 - сентябрь 2021 года 460 тыс. умерших, имевших диагноз "ковид" (Росстат), при "избыточной смертности" в России за это время выше 700 тыс. чел. По расчетам, "избыточная смертность" за 2020 - 2021 годы достигнет 0,9 - 1 млн чел. (если сравнивать с 2019-м). Мы потеряли - и потеряем - за два года больше 700 - 800 тысяч чел. старше 60 лет. В октябре 2021 г. у нас бьются все послевоенные рекорды смертности (А. Ракша).

Мы стараемся эту цифирь не читать, от нее слишком тяжело на сердце. Мы пропускаем ее мимо глаз. Хорошо бы о ней не думать, пусть жизнь идет как идет, и ничто пусть не меняется на наших улицах, в нашей толчее, разве что временно, в локаут не заскочишь выпить чашку кофе в придорожное кафе. Но каждый день все равно кричит - старшим больно, они уходят, хотя могли бы жить. У нас сейчас крайне высокая смертность. Мы мечтали о том, что в России через несколько лет будет ожидаемая продолжительность жизни хотя бы 75+, а на самом деле она стала гораздо ниже. В 2019 году она достигла 73,3 года, в 2020 году упала до 71,5 года (Росстат). А дальше что ждать? Похоже, что в 2021 году она опустится ниже 70 лет, для мужчин - не будет дотягивать до 65 лет, для женщин - ниже 75 лет. Это примерно 110-е место в мире.

Причины бедствия? Одна из причин ясна - мы находимся на 120 -125-м месте в мире по уровню вакцинации (на конец октября 2021 года). Доля полностью вакцинированных в США - 57%, в Европейском союзе - 67%, в Великобритании - 68%, в Бразилии - 56%, в Турции - 58%, у нас - 35% (Statista).

Мы мечтали о высокой про­должительности жизни хотя бы 75+, а на деле она теперь ниже

А среди старших, среди тех, кому больше 70 лет или даже 80 лет? Открытых данных по России нет. Во Франции 91% тех, кто в возрастной группе от 70 до 79 лет, полностью вакцинированы, в Чехии - 88%, в Италии - 88%, в Израиле, где так много наших соотечественников, - 88%, в Финляндии - 97%. А если вам 80+, со всеми возрастными проблемами? Во Франции - 81%, в Чехии - 83%, в Италии - 94%, в Финляндии - 92%. А как быть тем, кому от 60 до 69 лет? Полностью вакцинированы во Франции - 81%, в Чехии - 76%, в Италии - 86%, в Израиле - 88%, в Финляндии - 89% (Our World in Data). Это одна из главных причин, почему осенью 2021 года в ряде стран такая низкая смертность, хотя пандемия разгуливает по Европе "по полной катушке".

Так что же делать? Плакаться, входя в зиму, ничего не меняя? Нет, так нельзя. Нам всем нужно, чтобы общество осознало массовую гибель старшего поколения как национальное бедствие, как жесточайший вызов послевоенного времени. Открыть статистику пандемии, фатальных исходов и вакцинирования по возрастам и полу. Снять разрывы в статистике, которые могут вводить в заблуждение. Сделать ее полной, доступной каждому (пример - страны ЕС). Пусть лучше общество испугается, но сохранит жизни.

Открыть новые каналы денежной помощи тем, кому 70+, но при условии вакцинации. Ничего не поделаешь, это очень нужно. Денег для этого более чем достаточно, мы захлебываемся в огромных денежных резервах, бюджет - профицитен. Вы прошли полную вакцинацию? Вам 75+? Получите 40 тысяч! За 120 млрд руб. (для государства это очень небольшая сумма) сберегается 3 млн жизней! Ввести обязательную вакцинацию для тех, кому 65+, если нет медицинских противопоказаний и если вы уже не переболели. Нарушение прав человека? А что делать? Самое большое право - жить. Общество мало доверяет вакцинам и уровню их производства? Покажите ему публично систему тотального госконтроля за качеством и распределением вакцин.

Нужно открыть каналы денежной помощи пожилым, которые прошли полную вакцинацию

У нас замечательно развито искусство пропаганды, оно одно из лучших в мире. Очень нужно обратить его, именно сегодня, на массовое сознание - не берите греха на душу, дайте сберечь старших, пусть это будет настоящий локаут, а не турпоездки, пусть это будет, действительно, масочный режим, а не отсутствие масок на улыбающихся лицах. Вот уж где нужен гром с экранов и штрафы в прямом эфире! Гораздо больше экранного времени, гораздо больше обращений от тех, кто любим в народе. Мы знаем, что хорошо умеем достучаться до всех, изменяя массовое поведение людей. У нас - национальное бедствие. Нам нужны сейчас вся хитрость, весь ум, весь опыт, чтобы справиться с ним.