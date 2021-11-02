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02.11.2021 21:23
Рубрика: Общество

Врачам могут разрешить лечить и ставить диагнозы удаленно

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 251(8602)
Уже сегодня на удаленном приеме у врача можно получить консультацию при помощи аудио- и видеосвязи: доктор выслушает жалобы, задаст уточняющие вопросы, при необходимости попросит предоставить фото результатов анализов. Кроме того, он может дать рекомендации, посоветовать записаться на очный прием или пройти необходимые обследования. Об этом "Российской газете" рассказали в СберЗдоровье.
Сейчас врачи не могут в режиме онлайн ставить диагноз или назначать и корректировать лечение. Фото: Photoxpress Сейчас врачи не могут в режиме онлайн ставить диагноз или назначать и корректировать лечение. Фото: Photoxpress
Сейчас врачи не могут в режиме онлайн ставить диагноз или назначать и корректировать лечение. Фото: Photoxpress

Пока все услуги телемедицины платные. При этом ставить диагноз при первичном приеме, назначать и корректировать лечение врачи, принимающие онлайн, не могут. "Хотя для многих ситуаций это возможно", - отмечают эксперты СберЗдоровья. По данным сервиса, около 50% очных обращений пациентов в поликлинику вполне можно было бы заменить удаленными.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Предоставить возможность врачам ставить диагноз онлайн предложили в Минэкономразвития. Пилотный проект должен заработать в рамках экспериментального правового режима. В ведомстве считают, что нововведение повысит скорость назначения лечения и оказания помощи пациентам, к тому же во время пандемии людям не придется лишний раз посещать клинику. Эксперимент планируют растянуть на три года.

При этом диагностировать удаленно можно будет не каждое заболевание. По-прежнему без очного визита нельзя подтверждать туберкулез, гепатит В и С, ВИЧ, злокачественные новообразования, а также некоторые другие заболевания, которые включены в перечень социально значимых или представляют опасность для окружающих. Исключение - коронавирус.

При постановке диагноза онлайн врач будет обязан соблюдать стандарты и порядки, которые применяются к очным консультациям, ответственность на него будет возлагаться такая же.

По итогам эксперимента может быть принято решение о внесении изменений в законодательство, и тогда ставить диагнозы онлайн смогут врачи в любой клинике, в том числе государственной.

Между тем в минздраве отмечают, что предложенная редакция проекта постановления вызывает вопросы со стороны медицинского и экспертного сообщества. "Важно внимательно оценить все риски, поскольку речь идет о жизни и здоровье пациентов", - подчеркнули в министерстве.

Врач будет обязан соблюдать стандарты, действующие для очных приемов

Инициатором запуска пилотного проекта стали частные медицинские организации, в числе которых МЕДСИ, "Доктор рядом", СберЗдоровье и другие. "Барьером для компаний, разрабатывающих по-настоящему прорывные решения, остается несовершенство регуляторной базы. Либо подходящее законодательство отсутствует вообще, либо - как, например, в случае с телемедициной, - оно ограничивает возможности применения той или иной технологии", - считает гендиректор компании VEB Ventures (входит в состав группы ВЭБ.РФ) Олег Теплов.

По его словам, сегодня активно развивается еще одно направление, нашедшее применение в здравоохранении, - интернет вещей (IoT). Это всевозможные датчики и носимые устройства, позволяющие не только своевременно диагностировать заболевание, но и предсказать его, исходя из наблюдений за изменениями в организме человека. Эта технология может существенно сэкономить время как пациента, так и врача за счет эффективного мониторинга за состоянием хронически больных пациентов или людей, проходящих реабилитацию.

Первым регионом, где врачи-терапевты смогут проводить первичный прием пациентов не только очно, но и дистанционно, станет Ивановская область. В регионе открылся первый в стране телемедицинский центр, куда любой житель может обратиться за первичной консультацией, направлениями на анализы и на прием узкопрофильных специалистов.

Общество Здоровье Правительство Минэкономразвития Компании Финансы Сбербанк

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