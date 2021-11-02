Врачам могут разрешить лечить и ставить диагнозы удаленно

Пока все услуги телемедицины платные. При этом ставить диагноз при первичном приеме, назначать и корректировать лечение врачи, принимающие онлайн, не могут. "Хотя для многих ситуаций это возможно", - отмечают эксперты СберЗдоровья. По данным сервиса, около 50% очных обращений пациентов в поликлинику вполне можно было бы заменить удаленными.
Предоставить возможность врачам ставить диагноз онлайн предложили в Минэкономразвития. Пилотный проект должен заработать в рамках экспериментального правового режима. В ведомстве считают, что нововведение повысит скорость назначения лечения и оказания помощи пациентам, к тому же во время пандемии людям не придется лишний раз посещать клинику. Эксперимент планируют растянуть на три года.
При этом диагностировать удаленно можно будет не каждое заболевание. По-прежнему без очного визита нельзя подтверждать туберкулез, гепатит В и С, ВИЧ, злокачественные новообразования, а также некоторые другие заболевания, которые включены в перечень социально значимых или представляют опасность для окружающих. Исключение - коронавирус.
При постановке диагноза онлайн врач будет обязан соблюдать стандарты и порядки, которые применяются к очным консультациям, ответственность на него будет возлагаться такая же.
По итогам эксперимента может быть принято решение о внесении изменений в законодательство, и тогда ставить диагнозы онлайн смогут врачи в любой клинике, в том числе государственной.
Между тем в минздраве отмечают, что предложенная редакция проекта постановления вызывает вопросы со стороны медицинского и экспертного сообщества. "Важно внимательно оценить все риски, поскольку речь идет о жизни и здоровье пациентов", - подчеркнули в министерстве.
Инициатором запуска пилотного проекта стали частные медицинские организации, в числе которых МЕДСИ, "Доктор рядом", СберЗдоровье и другие. "Барьером для компаний, разрабатывающих по-настоящему прорывные решения, остается несовершенство регуляторной базы. Либо подходящее законодательство отсутствует вообще, либо - как, например, в случае с телемедициной, - оно ограничивает возможности применения той или иной технологии", - считает гендиректор компании VEB Ventures (входит в состав группы ВЭБ.РФ) Олег Теплов.
По его словам, сегодня активно развивается еще одно направление, нашедшее применение в здравоохранении, - интернет вещей (IoT). Это всевозможные датчики и носимые устройства, позволяющие не только своевременно диагностировать заболевание, но и предсказать его, исходя из наблюдений за изменениями в организме человека. Эта технология может существенно сэкономить время как пациента, так и врача за счет эффективного мониторинга за состоянием хронически больных пациентов или людей, проходящих реабилитацию.
Первым регионом, где врачи-терапевты смогут проводить первичный прием пациентов не только очно, но и дистанционно, станет Ивановская область. В регионе открылся первый в стране телемедицинский центр, куда любой житель может обратиться за первичной консультацией, направлениями на анализы и на прием узкопрофильных специалистов.