День преподавателя высшей школы будут отмечать 19 ноября

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ об установлении Дня преподавателя высшей школы. Он будет отмечаться 19 ноября. Эта дата не случайна: именно 19 ноября родился основатель Московского государственного университета Михаил Ломоносов.

"Преподавать - означает не только передавать знания, но и заинтересовать, разбудить стремление к новому, научить правильно задавать вопросы и находить ответы. Во все времена задачей преподавателя было вдохновить и разжечь любознательность, верно направить и помочь достигнуть амбициозных целей", - сказал Фальков, чьи слова приводятся на сайте Минобрнауки.

Новый профессиональный праздник, по мнению министерства, поможет повысить престиж профессии преподавателя высшей школы.

"Сегодня преподаватель находится на фронтире научных знаний, делится со студентами передовым опытом в сфере научных исследований и разработок, - прокомментировал министр. - Чтобы подчеркнуть ценность и востребованность труда преподавателей, их значимую роль в воспитании молодежи, мы учреждаем новый профессиональный праздник".