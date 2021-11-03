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03.11.2021 05:17
Рубрика: Общество

Как предотвратить обострение хронических заболеваний в конце осени

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 251(8602)
С наступлением холодов наступает не только сезон острых респираторных инфекций, но и период обострения хронических заболеваний. Почему это происходит и как избежать неприятностей, "РГ" - Неделе рассказала главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
Осенью наш организм испытывает повышенные нагрузки. Фото: Getty Images Осенью наш организм испытывает повышенные нагрузки. Фото: Getty Images
Осенью наш организм испытывает повышенные нагрузки. Фото: Getty Images

Насморк, кашель и озноб

Фото: REUTERS
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"Сейчас всех в первую очередь волнует COVID-19. Однако осенью наступает еще и сезонный всплеск ОРВИ, который объясняется и резким похолоданием, и более частым пребыванием людей в закрытых помещениях с искусственной вентиляцией, и ослаблением иммунитета, - говорит Оксана Драпкина. - Поэтому сейчас очень важно пройти вакцинацию от гриппа, особенно людям старше 65 лет, детям и больным хроническими заболеваниями".

Повышенный риск заболеть осенью у людей с ослабленным иммунитетом. К этой группе, в частности, относятся хронические онкобольные, которые проходят терапию, угнетающую иммунитет.

Еще одна причина повышенного риска сезонных обострений - изменение гормонального фона. "Начиная с октября световой день быстро сокращается, и изменяется выработка всех гормонов в организме, - поясняет Оксана Драпкина. - Это отрицательно сказывается на людях с любыми хроническими заболеваниями. Ну а стресс и депрессии, столь часто развивающиеся именно в осеннее время года, тоже могут стать толчком для ухудшения состояния хроников, так как забирают много сил у организма и снижают иммунитет".

Осень - ответственный период для больных сердечно-сосудистыми недугами, которые являются причиной более половины смертей в нашей стране. "Один из серьезных факторов риска для таких пациентов - частые перемены погоды и колебания атмосферного давления, - отмечает Драпкина. - Так, при понижении давления содержание кислорода в атмосфере снижается. В результате у человека может снижаться артериальное давление, а значит, уменьшается скорость кровотока, затрудняется насыщение организма кислородом, появляется тяжесть в голове, нарушается работа сердца и сосудов. Низкое атмосферное давление негативно сказывается на гипотониках. У них происходит задержка жидкости в организме, появляется склонность к учащению сердечного ритма даже при умеренной физической нагрузке и, как следствие, учащается дыхание. Эти симптомы свидетельствуют о гипоксии (кислородном голодании). Люди с повышенными цифрами артериального давления, наоборот, хуже переносят повышенное атмосферное давление. У них может обостриться гипертония".

Выход простой: контролировать артериальное давление и, главное, не пропускать прием назначенных врачом препаратов. Для гипертоников важна непрерывность лекарственной терапии: гипотензивные препараты принимаются ежедневно даже при нормальных показателях артериального давления, надо только корректировать дозу - как именно, схему порекомендует лечащий врач, - напоминает Драпкина.

Помимо объективных факторов риска для здоровья сердца и сосудов существуют так называемые предотвратимые факторы, то есть те, на которые может влиять сам человек. "Курение, лишний вес, недостаток овощей и фруктов, гиподинамия, высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина в крови, стрессы, злоупотребление алкоголем - все это предотвратимые факторы риска, - говорит эксперт. - Поэтому, чтобы избежать сезонного обострения, откажитесь от вредных привычек, уделяйте внимание физической активности, контролируйте уровень артериального давления и холестерина крови. И, конечно, правильно питайтесь. Осенью много сезонных овощей, которые помогут обеспечить вас витаминами на зиму".

Еще одна группа риска - больные хроническим гастритом и язвенной болезнью желудка. "Чтобы предупредить прогрессирование хронического гастрита, нужно соблюдать режим питания, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем. Нужно регулярно посещать гастроэнтеролога и принимать все необходимые меры для профилактики рецидива", - советует главный терапевт.

Совет

"Сегодня многие увлекаются приемом витаминов и биологически активных добавок. Но делать это бесконтрольно не стоит, - считает Андрей Исаев. - Прежде чем начинать дополнительно принимать витамины и микроэлементы, лучше сдать анализы и определить, чего именно не хватает организму в каждом конкретном случае, а какие показатели в норме. Полученные результаты поможет разобрать специалист, он же назначит необходимые добавки и рассчитает дозировку. Это поможет избежать дисбаланса, который, например, может быть вызван самостоятельным приемом мультивитаминов, а также обеспечит правильную усвояемость элементов. После курса витаминов можно еще раз измерить их уровень, чтобы держать ситуацию под контролем".

Чего нам не хватает осенью

Какие витамины и микроэлементы помогут подготовиться к зиме

Андрей Исаев, генеральный директор Центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ

Фото: Олеся Курпяева
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Исходя из данных, полученных в ходе проведенных в нашей лаборатории исследований, можно сделать выводы о том, каких витаминов и микроэлементов нам не хватает перед наступлением зимы. Эти вещества необходимы для нормальной работы многих органов и систем организма, в том числе и для поддержания иммунитета, чтобы противостоять сезонным ОРВИ.

Витамин D участвует более чем в 6000 биохимических процессов в организме человека. Согласно рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов, оптимальным считается его содержание от 30 до 100 нг/мм. Однако у большинства жителей нашей северной страны отмечается дефицит этого витамина.

Железо, цинк, селен и йод важны для работы иммунной системы. Железо к тому же участвует в транспорте кислорода в крови. Йод отвечает за обмен гормонов щитовидной железы, цинк необходим для обмена стероидов и для поддержания здоровья костно-мышечной системы. В идеале эти элементы мы должны в достаточном количестве получать из продуктов питания, но если рацион не сбалансирован, если в его основе рафинированные, переработанные продукты, может возникнуть нехватка всех этих микроэлементов.

Не менее важны для организма магний и кальций. Которые работают в связке. Магний поддерживает сосудистый тонус, вместе с кальцием защищает от остеопороза. Недостаток магния возникает у многих, потому что мы стали меньше есть крупы. Пациенты с дефицитом магния хуже засыпают, у них развивается тревожность, повышается сосудистый тонус. Все эти симптомы - повод обратиться к врачу и проверить уровень магния.

Общество Здоровье

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