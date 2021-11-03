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03.11.2021 13:36
Рубрика: Общество

Поликлиникам запретят навязывать платные услуги вместо бесплатных

Текст: Елена Манукиян
Государственным и муниципальным поликлиникам и больницам запретят навязывать пациентам платные услуги вместо бесплатных. Следить за этим поручат Росздравнадзору, говорится в новых правилах предоставления платных медуслуг, которые разработал Минздрав. Документ проходит общественное обсуждение.

В нем также уточняется, что вся информация о предоставляемых учреждениями здравоохранения платных услугах должна быть открытой и доступной для потребителя. Медицинская организация обязана разместить ее на своем сайте, а также в помещениях на информационных стендах. В числе сведений должен быть полный перечень коммерческих услуг с указанием цен, а также список медработников, которые их могут оказывать. По каждому сотруднику должна быть информация о его квалификации и образовании. Кроме того, медорганизация обязана указать все категории льготников, которые могут получить скидку на платную медицинскую помощь.

Фото: REUTERS
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По новым правилам учреждения здравоохранения обяжут вести книгу отзывов и предложений в бумажном и электронном виде, информировать пациентов о том, как и куда можно направить претензию. Заключить договор на платную медпомощь в государственных и муниципальных медорганизациях можно будет в том числе в электронной форме дистанционно. При этом шаблон документа должен быть размещен на сайте учреждения так, чтобы потребитель мог ознакомиться со всеми его условиями заранее. В правилах говорится, что он не должен содержать условия об ограничении ответственности исполнителя за результат лечения.

Хранить договоры на платные услуги медорганизации должны будут не менее трех лет.

Планируется, что новые правила оказания платных медуслуг вступят в силу в марте 2022 года.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Защита прав потребителей

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