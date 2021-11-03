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03.11.2021 13:18
Рубрика: Экономика

Московские предприниматели могут узнать все о мерах поддержки онлайн

Текст: Александр Мелешенко

Столичный центр поддержки экономики, созданный весной прошлого года в разгар пандемии, обработал более 14 тысяч онлайн-обращений за время своей работы. Представители бизнеса, работающего в 20 отраслях, узнавали в нем о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать, о том, как их получить и что для этого необходимо, рассказал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

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"На сайте центра работает сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки граждан и предпринимателей, среди которых льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование. С помощью пошагового алгоритма пользователи могут узнать о том, какие меры для них подходят, и получить ссылку на документ, которым эти меры утверждены", - цитирует его официальный портал мэрии столицы.

В центре поддержки также работает горячая линия для предпринимателей и рядовых москвичей. Среди прочего там подскажут, какие организации должны быть закрыты в период нерабочих дней, какие новые меры поддержки внедрили в последнее время, на какую поддержку могут рассчитывать промышленные предприятия.

Поступающие в центр в прошлом году обращения помогли городским властям сформировать антикризисные пакеты мер поддержки для разных отраслей экономики - на их реализацию было выделено около 100 миллиардов рублей. Эти деньги среди прочего позволили сохранить рабочие места, уровень зарплат и сами компании.

Узнать о доступных мерах поддержки можно на сайте центра или по телефону горячей линии: +7 495 539-59-99.

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