Отличники предпочитают после девятого класса поступать в колледж

Среднее профессиональное образование (СПО) в Башкирии становится все более востребованным: в этом году 65 процентов девятиклассников предпочли поступить в колледжи, вместо того чтобы продолжить учебу в школе и идти штурмовать университеты. С чем связана эта тенденция, выяснял корреспондент "РГ".

Конкурс на повара

По данным министерства образования и науки РБ, сегодня в 96 колледжах республики обучается в общей сложности 104 тысячи студентов, тогда как во всех университетах и институтах региона с учетом филиалов - около 94 тысяч ребят.

- Десять лет назад мы проводили не отбор, а набор студентов в техникумы и колледжи. Ни о каком конкурсе и речи не было, брали всех, так как среднее образование выбирали менее трети девятиклассников. По рабочим профессиям контрольные цифры приема и вовсе не выполнялись. Но теперь ситуация кардинально изменилась: в этом году на некоторые направления претендовали по 28 человек на место, - отметил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Среди наиболее востребованных направлений - факультеты, связанные с правоохранительной деятельностью и информационными системами. Именно на них конкурс составил 28 человек и 27 человек на место, соответственно. Рабочие профессии тоже популярны среди абитуриентов. Конкурс по специальности "графический дизайнер" в этом году составил 16 человек, на мастера по обработке информации претендовали 12 человек, на оператора нефтегазоскважин - 11.

Не пользуются спросом сельскохозяйственные специальности. Однако есть исключения. К примеру, в Аксеновском агропромышленном колледже (Альшеевский район) ребят обучают на сити- фермеров, конкурс составил четыре человека на место. Это сравнительно новое и перспективное направление сельхоздеятельности в пределах города: специалисты занимаются выращиванием грибов, микрозелени и многих других культур на сравнительно небольших площадях. Популярна и ветеринария - почти три человека на место. Растет и число желающих получить профессию парикмахера и повара.

- Дети понимают, что, независимо от перемен в экономике и жизни, человеку всегда нужно питаться. А значит, те, кто готовит еду, будут востребованы. Мы набрали сразу три группы поваров- кондитеров на базе девятого класса и одну - на базе 11- го. Но конкурс все равно составил четыре человека на место, - говорит директор Уфимского колледжа отраслевых технологий Елена Верещагина.

ЕГЭ побоку

Возможно, причина поступления детей в колледжи более банальна - дети не хотят сдавать ЕГЭ. В минобрнауки РБ уверены: это не так.

- Ребята выбирают среднее профобразование не из- за страха перед ЕГЭ. Их цель - получить востребованную профессию, - уверяет Айбулат Хажин.

По его словам, раньше после девятого класса из школы уходили в основном троечники, которые не справлялись с программой. Теперь на отдельные специальности могут поступить лишь круглые отличники - слишком много желающих. При этом средняя оценка аттестата должна быть подкреплена общественной деятельностью, спортивными и научными достижениями. С таким портфолио шансы быть зачисленным на ту или иную специальность повышаются.

Так, уфимка Дарья Ионис в этом году окончила девятый класс с двумя четвертками в аттестате, многочисленными грамотами и благодарностями и подала документы в Уфимский торгово- экономический колледж.

- Это было осознанное решение. Она не боялась сдавать ЕГЭ и легко справилась бы, если бы захотела. Но дочь мечтает стать гидом и самостоятельно выбрала направление "Туризм". Мы не думали, что конкурс будет столь серьезный: на 10 бюджетных и 20 коммерческих мест претендовали 500 детей. Даша прошла на бюджет, - рассказали родители девушки.

По словам Дарьи, причиной ее ухода из школы стало, во- первых, нежелание еще два года жить в атмосфере ожидания "судного дня" сдачи госэкзаменов, во- вторых, - отношение учителей к старшеклассникам.

- Многие из них называли нас глупыми, пугали, что не сдадим ЕГЭ. Нервировала и постоянная слежка в социальных сетях, осуждение постов в интернете. Нам, девочкам, постоянно "попадало" за фотографии в купальниках, - призналась Дарья. - В колледже все по- другому. Здесь к нам относятся с уважением, как ко взрослым.

Кстати, многие ее одноклассники тоже предпочли поступить в учреждения среднего профобразования. Одни боялись, что не сдадут ЕГЭ, другие решили не терять время в школе.

- Уверена: с дипломом колледжа мне будет легче поступить в университет. А там уже смогу совмещать работу по специальности и учебу, - говорит Даша.

Качественное образование стоит денег

Эксперты утверждают: найти работу после колледжа - не проблема. По статистике, около 70 процентов выпускников средних специальных учебных заведений устраиваются по профессии.

- Поступление в университет после 11- го класса в прежние годы было данью моде, но выпускники колледжей сегодня ценятся значительно больше, чем специалисты с дипломом вуза, - утверждает Айбулат Хажин.

И потому, считает министр, сейчас необходимо повышать уровень учебно- материальной базы колледжей и привлекать молодых педагогов. Первую проблему власти начали решать благодаря нацпроекту "Образование": в республике уже действуют 67 мастерских по мировым стандартам WorldSkills, а недавно регион выиграл конкурс на оборудование еще 42- х. Кроме того, в колледжи поступает оборудование, которое приобрели для проведения в Уфе IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - на общую сумму более 730 миллионов рублей.

Вторая проблема - старение кадров - назрела давно. По словам директора Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности Игоря Нуйкина, сегодня средняя зарплата преподавателей - около 43 тысяч рублей.

- Тяжелее всего молодым педагогам. Их сложнее удержать, ведь даже работая на полторы ставки, они получают всего 20 тысяч рублей. Только после трех- четырех лет работы, прохождения аттестации и получения категории зарплата повышается, - говорит Игорь Нуйкин.

К решению этого вопроса подключились некоторые работодатели, желающие финансово поддержать тех, кто готовит для них кадры.

- 75 процентов всех поступающих к нам на работу - выпускники колледжей и техникумов. Приходят они без достаточной квалификации, поэтому первые годы переучиваются, из- за чего не могут нормально зарабатывать. В итоге нет материального стимула, ребята увольняются. Чтобы не терять кадры, мы решили вкладываться в них в период обучения, а также поощрять лучших педагогов, - рассказывает директор по персоналу ПАО "ОДК- Уфимское моторостроительное производственное объединение" Николай Лютов. - Сейчас определяем размер специальных доплат преподавательскому составу колледжей, согласовываем этот вопрос с минобрнауки Башкирии. Хотим удвоить зарплату педагогов.

Такую же поддержку педагогам колледжей оказывают и другие предприятия. К примеру, в рамках благотворительной программы АНК "Башнефть" дополнительные финансы получают преподаватели Уфимского топливно- энергетического колледжа и Октябрьского нефтяного колледжа имени Степана Кувыкина. Возможно, это лучший стимул для педагогов готовить качественные кадры.

Кстати

На базе парка "Молодые профессионалы", где проходил Национальный финал WorldSkills Russia-2021, будет создан федеральный центр подготовки кадров для системы СПО, где ежегодно будут проходить обучение и стажировки более пяти тысяч лучших педагогов со всей страны. Проект одобрили в правительстве РФ.

Цифра

104 тысячи студентов обучаются в колледжах и техникумах республики.