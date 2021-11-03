Как пересмотреть бизнес-модель и оптимизировать расходы в нерабочие дни

Режим нерабочих дней и введенные ограничения заставят многие компании пересмотреть бизнес-модель или хотя бы оптимизировать расходы. Корреспондент "РГ" выяснил у экспертов, так ли это.

Пандемия пожинает плоды - по статистике, каждое третье предприятие несет убытки, а более миллиона предприятий малого и среднего бизнеса уже успели закрыться. По мнению экспертов, в ближайшее время в тяжелом положении могут оказаться 15 процентов предприятий в сфере услуг, а это значит - и 1,5 миллиона россиян, в них работающих. Тем не менее многие компании используют возможности режима нерабочих дней, чтобы стать сильнее.

- Можно категорически плохо относиться к зиме: холодно, приходится одеваться потеплее. Но в любом случае зима приходит, и нужно адаптироваться к природным условиям. Режим нерабочих дней меняет условия существования, и необходимо активировать адаптационные ресурсы. Ухудшение условий ведения бизнеса, если они не тотальные, иногда позволяют нарастить количество таких точек опоры, - уверяет Владислав Ильин, гендиректор"Био-Весты".

По мнению эксперта, оптимизация затрат - текущая задача, которую нужно решать регулярно, вне зависимости от режима нерабочих дней.

- Если режим нерабочих дней не убивает ваш бизнес, значит, вам повезло и надо использовать тренд, чтобы заработать. Если режим нерабочих дней вас "убивает" - пора диверсифицировать активность. В России существует очень много ниш, в том числе не подверженных запретам и режиму нерабочих дней, например e-commerce, уточняет Павел Шинкаренко, CEO Solar Staff.

Пример такого перерождения приводит предприниматель Султан Таишев - пензенский сервисный центр по ремонту телефонов после объявления первого режима нерабочих дней сразу же занялся постройкой бизнеса в онлайне и открыл smm-агентство по работе с трафиком. Сейчас их доходы от онлайн-бизнеса в разы выше, чем до начала режима нерабочих дней.

Конечно, многие компании подходят к самому понятию "оптимизация" очень своеобразно (фактически формально) - многие просто берут и сокращают персонал. Для других это перераспределение задач между сотрудниками и поиск новых путей повышения лояльности клиентов, дополняет Александр Бочкин, гендиректор "Инфомаксимум".

После событий прошлого года далеко не все компании осознали важность построения прочных отношений с клиентами. Новая волна режима нерабочих дней дает "урок закрепления материала", считает Зоя Стрелкова, эксперт "Института тренинга - АРБ Про". Прежде всего нужно поинтересоваться, как строят отношения с клиентами компании в вашей и смежных отраслях, проанализировать свою практику и начать работу по развитию отношений с клиентами.

Если режим нерабочих дней вас "убивает" - пора диверсифицировать активность

Что касается других эффективных мер, то, согласно исследованиям Deloitte, 59 процентов компаний рассматривают аутсорсинг как инструмент снижения затрат, а многие сокращают бизнес-поездки, берут софт и "железо" в аренду. Модным же трендом стал массовый переход на удаленку, который стал повседневностью уже для 16 процентов компаний мира, несмотря на то что 44 процента такую реальность отвергли категорически. Очевидно, что удаленка ставит перед сотрудниками задачи самостоятельного получения новых навыков, как профессиональных, так и коммуникационных, но далеко не все к этому готовы. Умение работать удаленно - это колоссальное конкурентное преимущество для бизнеса, однако его невозможно получить без грамотной организации взаимодействия внутри коллектива, уточняет Василий Пигин, гендиректор TTISI Россия.

Однако именно на воспитание самостоятельности сотрудников необходимо тратить рабочее время, а не на офисную рутину, говорит эксперт. Делать это надо хотя бы потому, что эти навыки могут стать незаменимыми при плохом сценарии пандемии.

- Если спада заболеваемости и ускорения темпов вакцинации не будет, то ограничения могут быть продлены. Я настоятельно рекомендую сделать на 2022 год два прогнозных бюджета: рабочий и антикризисный. Полагаю, что еще долгое время нас ждут два режима работы - нормальный, привычный, и с ограничениями. И нужно их учитывать, - прогнозирует бизнес-консультант и владелец бизнеса Владимир Моженков.

Очевидно, что, несмотря на конкуренцию, в бизнес-среде мало кто заинтересован в ее отсутствии, потому что такие условия ведут к медленному загниванию всей экономики. Высказываются мнения, что на место разорившихся предпринимателей придут другие, якобы на рынке ниши пустыми не останутся. Да, возможно, но для того, чтобы их заполнить потребуется значительное время, сетует Иван Федотов, директор ассоциации инновационных регионов России. Смогут ли предприниматели начать все с нуля?

Кстати

Как выяснилось - смогут. Но не в режим нерабочих дней, конечно. Обороты малого бизнеса растут в большинстве регионов России, несмотря на очень сложный год. Так, в сентябре 2021 года средняя розничная выручка малых предприятий показала рост на 9,6 процента по сравнению с февралем 2020 года - таковы результаты исследования облачного сервиса "Мой склад". Аналитики зафиксировали, что основной рост выручки пришелся на первые шесть месяцев пандемии: с февраля 2020 по август 2020 года. Все данные приводятся с учетом инфляции и сезонного коэффициента. Исследование показало, что по сравнению с февралем 2020 года среднемесячное количество чеков, приходящееся на одну розничную точку, увеличилось на 24,8 процента, что свидетельствует о росте общего количества покупок. Частота покупок увеличилась по ряду причин, полагают эксперты: внутренний туризм, сокращение общего количества действующих магазинов в кризис, большее количество времени, которое потребители проводят дома из-за удаленной работы, способствуют частым походам в магазин как одной из форм досуга.

По мнению аналитиков компании, на рост малого бизнеса влияет несколько факторов. Во-первых, развитие внутреннего туризма способствует покупательской активности в ряде регионов РФ. Во-вторых, эффективные меры государственной поддержки малого бизнеса в таких регионах, как Республика Башкортостан, Свердловская область, Хабаровский край и другие, обеспечивают рост его оборотов. Кризис также привел к закрытию некоторых точек продаж, что привело к росту оборота у существующих. Помогают бизнесу и сами покупатели, которые перераспределили свои расходы и способствовали росту трат внутри страны, а также обратили внимание на мелкую розницу.