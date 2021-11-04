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04.11.2021 09:59
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Московский высокотехнологичный экспорт вырос почти на 15%

Текст: Любовь Проценко
Объем экспорта высокотехнологичных товаров Москвы за первые семь месяцев 2021 года (с января по июль) составил 15,9 миллиарда долларов, что на 14,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля города в общероссийском объеме экспорта по данному направлению превысила 27 процентов.

"Каждый четвертый рубль зарубежных продаж высокотехнологичной продукции страны сегодня приходится на Москву. А по совокупному экспорту столица России по итогам прошлого года вошла в топ-5 мировых мегаполисов-лидеров", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, комментируя эти цифры.

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Правительство Москвы предоставляет финансовую поддержку экспортерам - они могут получить городские субсидии и гранты. Помимо этого, экспортно ориентированные компании приглашают присоединиться к акселерационным программам, для них организуются бизнес-миссии в разные страны, коллективное участие в отраслевых выставках под общим брендом "Сделано в Москве", финансируется размещение товаров на ключевых зарубежных маркетплейсах.

Что же именно пользуется спросом из московских товаров?

"В структуре высокотехнологичного экспорта один из лучших показателей роста демонстрирует товарная категория, куда входят оптика, измерительные приборы и медицинская техника. По итогам января-июля 2021 года объем поставок составил 251,06 миллиона долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, экспорт медицинских приборов и устройств вырос на 22,7 процента и составил 19,64 миллиона долларов, а объем поставок аппаратуры для физического и химического анализа вырос на 65,7 процента, до 20,66 миллиона долларов", - отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Чаще всего зарубежные байеры приобретали в этот период турбореактивные двигатели, шины для легковых и грузовых автомобилей, средства для макияжа и ухода за кожей", - добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Поддержку столичным производителям высокотехнологичных товаров в расширении их присутствия на зарубежных рынках оказывает Московский экспортный центр (МЭЦ). Например, компания, выпускающая валидаторы и кассовые аппараты для вендинговых автоматов, в этом году в рамках организованной МЭЦ бизнес-миссии провела презентацию для потенциальных партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, предприятие получило экспортный грант на сумму 2,6 миллиона рублей.

Другая столичная компания, которая производит ленточно-пильные станки, благодаря участию в профильной выставке при поддержке МЭЦ заключила контракт на поставку своей продукции в Германию. Производитель теплообменного оборудования присоединился к акселерационной программе "Экспортеры 2.0" и в результате нарастил экспорт в Казахстан, Белоруссию и Армению.

С 2018 года Московский экспортный центр поддерживает участие ИТ-компаний города в крупной отраслевой выставке Gitex в Дубае. В этом году российскую столицу на форуме представляли 15 высокотехнологичных предприятий, развивающих проекты в области кибербезопасности, искусственного интеллекта и других.

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Московский экспортный центр курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. Среди ключевых задач центра - увеличение числа экспортеров и поддержка их внешнеэкономической деятельности.

Центр поддержки экспорта "Моспром", подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, оказывает поддержку крупному и среднему экспортно ориентированному бизнесу. Среди оказываемых мер поддержки - индивидуальная аналитика по запросам компаний, проведение бизнес-миссий в перспективные для московских экспортеров страны, организация участия в международных выставках, первый в России цифровой тест для проверки экспортной готовности "АДЕПТ 7".

Только за девять месяцев 2021 года "Моспром" провел 21 мероприятие байерской программы для 115 столичных производственных компаний. Так, например, по итогам участия в одном из мероприятий московскому экспортеру умных систем энергоэффективного освещения удалось выйти на поставки своей продукции в Узбекистан,потенциал контракта - свыше 80 миллионов евро.

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