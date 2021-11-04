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Сериалы "Доктор Фостер", "Лютер" и "Офис" станут скандинавскими

Новости
    04.11.2021, 19:06
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Популярные британские телесериалы "Доктор Фостер", "Лютер" и "Офис" вскоре получат полноценные версии в скандинавском антураже, сообщает Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом стало известно после того, как в BBC Studios Nordics достигли договоренности о создании копродукций с финской компанией Take Two Studios и датской STV Production.

Следует отметить, что у упомянутых сериалов уже есть локальные версии - "Доктор Фостер" был переснят в Южной Корее (The World of the Married) - и получил беспрецедентный успех, "Лютер" вышел на телеэкраны в большом количестве стран, а вскоре получит локализованное индийское оформление. Британский "Офис", часто и незаслуженно теряющийся в тени одноименного американского последователя, также получил множество трактовок по всему миру.

Самой новой версией "Офиса", судя по всему, станет датская, что особо занимательно в свете наличия в национальном кино этой страны замечательного абсурдного образчика, заигрывающего с местной корпоративной культурой в лице "Самого главного босса" (Direktøren for det hele) Ларса фон Триера.

Следует отметить, что некая синергия британского и скандинавского стилей наблюдается достаточно давно: такие скандинавские драмы как "Убийство" (Forbrydelsen), "Правительство" (Borgen) и "Мост" (Broen/Bron) давно снискали благосклонность у островных зрителей, да и собственной продукции в "нордических тонах" в Соединенном Королевстве предостаточно: взять хотя бы "Марчеллу" (Marcella), "Табу" (Taboo) и "Ночного администратора" (The Night Manager).

Ранее интерес к скандинавским сериалам продемонстрировал сервис потокового видео Netflix, анонсировав целый ряд проектов.

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