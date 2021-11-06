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06.11.2021 06:01
Рубрика: Общество

Бомба для здоровья: Врач рассказала о разрушающем организм завтраке

Текст: Оксана Грибанова

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о самых распространенных ошибках среди людей, которые решили вести здоровый образ жизни.

Фото: iStock
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В каждый прием пищи организм должен получать и белки, и жиры, и углеводы, подчеркнула доктор. Увы, далеко не все соблюдают это правило. "Например, едят только творог или пьют пустой кефир. К творогу и кефиру (белок) нужны овощи или кусочек хлеба", - уточнила Павлова.

Есть распространенное мнение, что яйца с беконом являются правильным и сбалансированным завтраком. "Я вообще не понимаю, как это блюдо может быть в меню современного человека", - отметила врач, добавив, что жареный бекон "просто бомба по содержанию конечных продуктов гликирования (КПГ)". Последние "дают огромный удар по молодости и здоровью".

"Нормальный человек может в сутки переработать около 15 тысяч единиц КПГ. А в 100 граммах жареного бекона таких единиц 97 тысяч", - пояснила кандидат медицинских наук.

Среди других ошибок, которые мешают похудеть и не приносят пользу организму - привычка начинать завтрак с апельсинового сока и переизбыток жиров (например, многие не могут остановиться, перекусывая орехами). "Идеально - на завтрак по 1-2-3 штучки нескольких сортов. Но мы не можем остановиться", - отметила доктор.

Как пишет Павлова в своем Телеграм-канале, давая совет всем желающим обрести красивую фигуру, "от еды зависит 90 процентов успеха, и неправильный рацион может испортить всю пользу от хорошей физкультуры".

Рано или поздно, если "ограничивать калории и при этом соблюдать баланс белков-жиров-углеводов", можно прийти к хорошей фигуре, отметила она.

"А спорт может сильно ускорить этот путь", - подчеркнула врач.

Наука Общество Здоровье

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