В Роспотребнадзоре оценили возможность появления "хронического ковида"

Ряд экспертов начали использовать такой термин, как "хронический ковид". О чем речь - о том, что коронавирус - это навсегда? Или речь идет о длительных последствиях перенесенного заболевания?

Как отметил в ходе "совета экспертов" в "Российской газете" руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов, "хронического ковида" нет. "Длительное течение заболевания возможно. Рано или поздно вирус из организма выводится, но вот последствия заболевания - они могут быть очень длительными. И мы все чаще и чаще наблюдаем, что люди, заболевшие в 2020 году, уже больше года страдают от последствий", - отметил он.

А заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова добавила, что сейчас изучается феномен длительного, волнообразного течения заболевания коронавирусом. "Пока у нас нет однозначного ответа на вопрос, возможен ли "хронический ковид" или нет. Что мы наблюдаем в своей практике? Да, есть "лонг-ковид", "длительный ковид", который может проявляться в течение 6 и более месяцев после начала заболевания. При этом у некоторых пациентов были повторные положительные результаты ПЦР-диагностики с постоянным повышением уровня антител IgM, которые подтверждают острый процесс. Но если полгода назад наши ученые склонялись к выводу, что у одного заболевшего могут быть повторные проявления коронавируса, то сейчас все-таки превалирует версия, что это не проявления старого заражения, а новое инфицирование. Пока вопрос открытый", - добавила Руженцова.

Александр Семенов при этом добавляет, что у дельта-штамма, который сегодня превалирует в мире, также сохраняется способность поражать различные системы, ткани и органы. "Происходят и сосудистые поражения, и поражения нервных тканей. Сейчас, может быть, не так стала ярко выраженная потеря обоняния и вкуса, как при "дебюте" коронавируса, но, тем не менее, неврологические нарушения мы отмечаем. И у людей ухудшается когнитивные способности, то есть познавательные. Причем, не только на фоне острой инфекции, но есть и отдаленные последствия. Снижается острота мышления. Снижается оперативная память. То есть человек не запоминает текущие задачи. Снижается способность к обучению. И это очень серьезные проблемы", - уточнил эксперт.

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