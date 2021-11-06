Второе высшее образование в области искусств станет бесплатным

Новости

Театру Романа Виктюка грозит временное закрытие из-за несоблюдения мер 11:52
На Украине опасаются веерного отключения электричества 11:50
На музыкальном фестивале в Техасе погибли восемь человек 11:48
Как в 1942 году тракторист Красной армии захватил немецкий танк 11:29
Видео: самолет поймал дрон в полете 11:25
Диетолог объяснила, как избежать проблем с пищеварением в праздники 11:05
Военная авиация эвакуировала более 300 пациентов с тяжелой формой Covid-19 10:20
СМИ: При взрыве в Сьерра-Леоне могли погибнуть более ста человек 10:15
Ученые обнаружили связь COVID-19 с заболеваниями сердца у кошек и собак 10:05
Названы способы защиты от самого популярного способа кражи денег со счета 10:02
В Пентагоне не одобрили отказ Байдена от принципа упреждающего ядерного удара 09:25
Назван важный фактор риска заражения коронавирусом 08:32
В Москве задержан четвертый подозреваемый в нападении на отца с ребенком 08:23
В Саратовской области с 8 ноября расширят систему QR-кодов 08:12
Новый экипаж не попадет на МКС из-за отмены запуска Crew Dragon в США 07:30
Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры страны 06:52
Прилетевший из Анталии лайнер сел в Москве с отказавшим двигателем 06:20
Почему "зеленая" политика не спасет планету, но повысит уровень бедности 06:00
Врач назвал нормой повышенную температуру тела после COVID-19 05:16
В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19 04:33
Хави стал главным тренером "Барселоны" 04:09
Посольство: Американские военные за рубежом оставляют после себя хаос 03:28
Бразильская певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе 02:31
У президента Чехии диагностировали цирроз печени 01:55
Минздрав Украины: Страна вышла на пик заболеваемости COVID-19 01:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
06.11.2021 11:46
Рубрика: Власть

Второе высшее образование в области искусств станет бесплатным

Текст: Дмитрий Гончарук
Со следующего учебного года россияне смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Порядок приема, перечень вузов и специальностей утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

В перечень специальностей вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Что надо знать выпускникам и их родителям про поступление в этом году

Отбирать абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будут на конкурсной основе. Поступающим необходимо пройти творческие и профессиональные испытания и собеседование.

"Решение не скажется на абитуриентах, желающих бесплатно получить первое высшее образование в области искусств, так как количество бюджетных мест по творческим специальностям уже увеличено государством. Кроме того, отбор претендентов, имеющих высшее образование, будет проводиться отдельно от абитуриентов, поступающих в вузы впервые", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Бесплатное второе высшее образование будет доступно в 10 вузах. В этом списке: Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства - ГИТИС, Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, Школа-студии МХАТ, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Литературный институт имени А. М. Горького.

В России наметилась нехватка профессиональных исполнителей на духовых
Власть Работа власти Госуправление Общество Образование Культура Правительство Председатель Правительства Реформа образования

Главное сегодня

МИД РФ дало оценку переговорам по стратегической стабильности с США
РФ требует от США компенсации из-за изъятой дипсобственности
Посольство: Американские военные за рубежом оставляют после себя хаос
В Москве задержан четвертый подозреваемый в нападении на отца с ребенком
В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства