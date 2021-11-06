Второе высшее образование в области искусств станет бесплатным

Со следующего учебного года россияне смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Порядок приема, перечень вузов и специальностей утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

В перечень специальностей вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Отбирать абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будут на конкурсной основе. Поступающим необходимо пройти творческие и профессиональные испытания и собеседование.

"Решение не скажется на абитуриентах, желающих бесплатно получить первое высшее образование в области искусств, так как количество бюджетных мест по творческим специальностям уже увеличено государством. Кроме того, отбор претендентов, имеющих высшее образование, будет проводиться отдельно от абитуриентов, поступающих в вузы впервые", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Бесплатное второе высшее образование будет доступно в 10 вузах. В этом списке: Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства - ГИТИС, Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, Школа-студии МХАТ, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Литературный институт имени А. М. Горького.