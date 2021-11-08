86 олимпиад помогут поступить в вузы на бюджетное место

Минобрнауки утвердило список олимпиад, дающих льготы при поступлении в вузы летом 2022 года. Вплоть до поступления без экзаменов.

Такой перечень утверждается ежегодно. На сей раз в него вошли 86 олимпиад, из которых три - новые. Впервые попали в министерский список, а значит, получили "вотум доверия", Открытая олимпиада по экономике, Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада, Международная олимпиада по финансовой безопасности. Важно: участие во всех олимпиадах из перечня - бесплатное. Десятка самых популярных вузов для олимпиадников: Высшая школа экономики, МГУ им. Ломоносова, Университет ИТМО, СПбГУ, МФТИ, Финансовый университет, МИФИ, РАНХиГС, Санкт-Петербургский госуниверситет промышленных технологий и дизайна, Сеченовский университет.

Но не только олимпиады из перечня дают фору при поступлении. Особняком тут стоит самая масштабная - около 6 миллионов участников - Всероссийская олимпиада школьников. Интеллектуальный баттл по 24 общеобразовательным предметам - возможность не только как следует "прокачать" знания и потренироваться в нестандартных подходах к решению задач.

Призеры и победители этого состязания получают дипломы, которые действуют в течение четырех лет. Здесь главная льгота для ребят - поступление в профильные вузы или на профильные направления без экзаменов. Профильные ЕГЭ можно не сдавать: достаточно написать базовую математику и перешагнуть порог по русскому.

- Главное в олимпиаде - не просто победа. Это мотивация, соревновательный азарт, - говорит куратор ВСОШ по информатике, директор Центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев. - Многоуровневая система отбора отличает нас от других стран, где есть подобные соревнования. Мы стараемся отобрать лучших даже в самых маленьких городах и селах, дотянуться до каждого.

Самые популярные предметы у школьников, решивших участвовать во Всероссийской олимпиаде - математика и русский язык. В прошлом году на каждый из этих предметов зарегистрировалось более двух миллионов ребят. На третьем месте - английский язык.

Булгаков из ватсапа

Сейчас по всей стране идут муниципальные этапы, которые должны закончиться не позднее 25 декабря. Региональный этап пройдет до 1 марта, заключительный - до 30 июня (не позднее этого дня должен быть издан приказ о победителях). Важно, что все задания олимпиады, какими бы необычными они ни казались, опираются на школьную программу.

Вот, например, задание по литературе для 11-го класса с прошлогоднего регионального этапа ВСОШ: "Представьте, что персонажи русской классической литературы общаются в WhatsApp или Viber. Определите, кто и кому отправил сообщения: назовите автора и заглавие произведения. "-Спишь? - Нет, обдумываю бизнес-план: дом с цветниками буду строить, оранжерею, флигель решил... - Ага, ты еще школу заведи... Поднимайся с дивана, уже еду к тебе!" или "- На Патриаршие сегодня вечером приходи. - Жарко. Пиво за твой счет. - А нарзан - за твой. Поэму не забудь". Школьникам точно не будет скучно. А Гончаров и Булгаков станут немного ближе.

"Представьте: персонажи русской литературы общаются в WhatsApp или Viber. Кто кому пишет?". И пара цитат в современной обработке. Такое задание точно не даст заскучать

- Мы не должны требовать знаний, выходящих за школьные рамки, - подчеркивает Алексей Малеев. - Но при этом стараемся привлекать в качестве жюри и авторов заданий профессионалов из разных отраслей. Например, для олимпиады по информатике зовем специалистов ведущих ИТ-компаний. Так олимпиада становится интереснее и реальнее. Вообще, суть любой олимпиады и Всероссийской в том числе - не столько проверить знание каких-то данных, но посмотреть, как ребята справляются творчески: придумывают необычные ходы, новую логику, словом, находят в заданиях изюминку.

Ни много, ни мало?

В 2021 году без вступительных экзаменов в вузы были зачислены почти 4 тысячи победителей и призеров олимпиад из перечня минобрнауки. По данным Рособрнадзора, это около 1% от общего количества бюджетных мест. Победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников стали около 3 тысяч человек. Причем не факт, что эти цифры нужно складывать: один школьник мог участвовать и победить сразу в нескольких соревнованиях. Это сложно, но бывает. Однако даже несмотря на небольшой процент олимпиадников, прошлая приемная кампания запомнилась многим именно из-за них. Некоторые обладатели ста баллов по ЕГЭ не смогли поступить - не хватало мест, так как весь "бюджет" заняли призеры и победители олимпиад. По словам министра Валерия Фалькова, ситуацию нужно менять. Как? Например, пересмотреть требования к проведению олимпиад. "Количество олимпиадников увеличивается. Требования к проведению олимпиад надо пересмотреть и серьезно их ужесточить", - сказал Фальков, комментируя итоги приемной кампании 2021 года. Но вместе с тем он отметил: ситуация касается лишь нескольких топовых университетов, куда традиционно стремятся все - и отличники, и олимпиадники.

Тем временем

Вузы опубликовали правила приема на 2022/23 учебный год. В соответствии с порядком приема, утвержденным минобрнауки, не позднее 1 ноября каждый вуз обязан выложить на свой официальный сайт самую важную для абитуриентов информацию. А именно: количество бюджетных мест, число направлений, на которые можно подавать документы на поступление (от 2 до 10, в каждом вузе - свое), сроки приема в вуз, место и формат приема документов (очно, дистанционно, через суперсервис "Поступление в вуз онлайн"), список вступительных экзаменов с максимальным и минимальным баллом ЕГЭ, какие индивидуальные достижения учитывает вуз и сколько баллов за них дает, кому положены особые права или льготы, нужна ли медсправка и пр. Также уже сейчас можно узнать, будет ли вуз в 2022 году проводить свои дополнительные вступительные испытания. И если да, то какие, как и на каком языке.