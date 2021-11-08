Норму обеспеченности граждан магазинами предлагают упразднить

Изменить нормативы обеспеченности жителей магазинами, торговыми павильонами и рынками предлагает Минпромторг. Об этом говорится в разработанном ведомством проекте постановления.

До сих пор местные власти должны были по специальной методике определять, сколько продуктовых и непродовольственных магазинов, сколько небольших торговых точек требуется в населенном пункте. Базовой цифрой было 202 кв. м на тысячу жителей по торговле продуктами и 387 кв. м - непродовольственными товарами. Необходимые площади для конкретного города или поселка определялись с учетом расходов населения на покупки, роста цен и других показателей. Кроме того, в радиусе 0,25 км для городов и 0,5 км для сел полагалось по 2 магазина "шаговой доступности" (при плотности населения выше 5 тысяч человека на кв. км число торговых точек пропорционально возрастало).

Сейчас смысл этих нормативов пропал, отмечается в пояснительной записке к документу. Активизация дистанционной торговли привела к тому, что площадь обычных магазинов уже не позволяет оценить развитость торговли в целом. Кроме того, власти не имеют способов влияния на увеличение числа магазинов. В то же время критерий площади малых форматов торговли (нестационарных торговых объектов, включая мобильную торговлю, ярмарки и рынки) продолжает сохранять актуальность и оценивать развитие торговли "шаговой" доступности, говорится в пояснительной записке к документу.

Поэтому впредь предлагается устанавливать нормативы только для нестационарной торговли, рынков и ярмарок. Базовые цифры - на 10 тысяч жителей должно приходиться не менее 15 нестационарных торговых объектов (ранее было 9) и один рынок или регулярно проводимая ярмарка (выходного дня, еженедельная, сезонная или постоянная). Сейчас на 10 тысяч населения приходится 14 нестационарных торговых объектов и 0,6 ярмарок или рынков. Каждые пять лет эти стандарты должны обновляться. Для регионов с суровым климатом устанавливать такие нормы не будут.

Разработчики документа хотят, чтобы в регионах с наибольшим дефицитом торговых площадей он был в ускоренные сроки покрыт ярмарками и торговлей "с колес", отмечает управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. "Это даст задел для компенсации выпадающих площадей, торговля на которых будет останавливаться в условиях пандемии. Но надо понимать колоссальную разницу между цивилизованной и уличной торговлей. Можно догнать объем площадей, но структурно мы получим серьезное упрощение", - отмечает он.

Больше всего магазинов - в Подмосковье и Удмуртии

Самый надежный способ стимулирования развития торговли - улучшение инвестиционного климата для крупных игроков и условий жизнедеятельности для малых предприятий, говорит руководитель департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Ольга Антонова. "Обычно общеэкономический фон определяет вектор развития. В сегодняшней ситуации торговым операторам будут необходимы дополнительные аргументы для принятия решений об открытии". Ярмарочная торговля сейчас, как правило, носит хаотичный характер с быстрой сменяемостью состава игроков, добавляет она. Ротация достаточно высокая, постоянных операторов не так много и регулировать такой бизнес достаточно сложно.

В России к концу 2020 года на каждую тысячу жителей приходилось по 885,7 кв. м торговых площадей, сообщает Росстат. Это на 3,8% больше, чем в 2019 году. Среди федеральных округов лидирует Центральный - здесь показатель превышает 1032 кв. м. Среди регионов лидеры - Московская область (1536 кв. м), Удмуртия (1373 кв. м), Ярославская область (1359), Республика Алтай (1255) и Кировская область (1243).

Между тем

В карельском поселке Кудама Пряжинского района закрылся единственный продуктовый магазин. И местные жители - а это порядка 60 человек вместе с теми, что проживают в ближайшей деревне Лахти, - остались без возможности купить необходимые товары.

Магазин принадлежал известному предпринимателю, у которого в Кудаме еще и туристический бизнес. А также он вместе с женой развивает в поселке Чална необычный проект - вотчину карельского Деда Мороза Талви Укко. Но в связи с пандемией туристический бизнес не приносит дивидендов. Поэтому предприниматель решил приостановить как его деятельность, так и работу магазина. Жители в недоумении. Как быть? Ближайший магазин находится в 28 километрах. Добраться туда может далеко не каждый: во-первых, в Кудаме в основном живут пенсионеры, а во-вторых, не у всех есть автомобили. Сельчанам предложили альтернативный вариант - автолавку, которая приезжает два раза в неделю. Но машина небольшая, и достаточно продуктов в нее не помещается. Поэтому местные пенсионеры вынуждены за полчаса до ее прибытия занимать очередь, чтобы купить нужные продукты. Кстати, они опасаются, что зимой по нечищеной дороге автолавка может к ним и не доехать.

Муниципальные чиновники говорят, что постараются сдать в аренду закрытый магазин или хотя бы договориться, чтобы он работал по заявкам. А республиканские власти выход видят все же в автолавке. И предлагают предпринимателям субсидию до миллиона рублей на покупку специализированного транспортного средства. Но сельчане настаивают на стационарном магазине. Чиновникам придется с ними договариваться.

Подготовила Светлана Цыганкова, Петрозаводск