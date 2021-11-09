Фото: Никита Ефремов в сериале о первой эпидемии ВИЧ в СССР

Стартовали съёмки сериала "Нулевой пациент", который расскажет об эпидемии ВИЧ в Советском Союзе.

Сюжет, основанный на реальных событиях, развивается в 80-х годах прошлого века в Элисте. Именно там произошла первая вспышка заболевания страшным вирусом - заболели более семидесяти детей и несколько взрослых.

Фото: "КиноПоиск"

Режиссёрами семисерийной истории стали Сергей Трофимов ("Вертинский", трилогия "Бендер", "Аванпост") и Евгений Стычкин, для которого это будет второй режиссёрский опыт после "Контакта". Также Стычкин сыграл одну из ролей. Сценарист - Олег Маловичко ("Хрустальный").

В главной роли - Никита Ефремов ("Хороший человек"). Также в ролях: Павел Майков, Аскар Ильясов, Виктория Агалакова, Игорь Гордин, Алексей Маклаков, Николай Шрайбер и другие.

Съёмки проходят в Волгограде и Москве. Эксклюзивная премьера на "КиноПоиске" намечена на весну следующего года.