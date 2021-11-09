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09.11.2021 16:23
Рубрика: Происшествия

Задержанный за убийство девушек в Гае признался еще в одном преступлении

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве трех девушек в Гае рецидивист признался еще в одном преступлении: в августе он совершил изнасилование.

СК закончил дело об убийстве, совершенном четверть века назад

Об этом рассказал руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по Оренбургской области Дмитрий Анненков в интервью региональному телевидению. Видеосюжет опубликован на сайте ведомства.

Отвечая на вопрос журналиста о ходе расследования резонансного дела, собеседник напомнил, что подозреваемый ранее отбывал срок за убийство. На свободу он вышел в июле. А уже в августе совершил изнасилование. Преступление осталось латентным - потерпевшая, чудом избежавшая смерти, не стала заявлять о случившемся в правоохранительные органы.

- В последних показаниях он сообщил, что тоже был не против ее убить, но не сложились обстоятельства, - пояснил Анненков.

Руководитель отдела оренбургского СК опроверг опубликованные в соцсетях предположения о том, что убитые в Гае девушки были знакомы с фигурантом.

- Там все произошло случайно. Он просто увидел их на улице - проживал неподалеку от дома потерпевших, - уточнил Анненков.

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Как уже писала "РГ", трагедия в Гае произошла 30 сентября. Тела трех девушек - 17, 18 и 19 лет - с признаками насильственной смерти были обнаружены утром после тушения пожара в квартире. Две жертвы находились в квартире, третью нашли во дворе дома. Погибшие были уроженками Башкирии. В Гае подруги учились в местном медколледже и снимали в городе квартиру. Орудием преступления стал кухонный нож. Позднее на пустыре неподалеку была найдена окровавленная одежда убийцы.

Подозреваемого вскоре задержали - им оказался ранее дважды судимый, в том числе за убийство, 30-летний местный житель. Рецидивист пытался скрыться на угнанном автомобиле. Его причастность к совершению преступления подтвердили результаты экспертизы. Суд поместил задержанного под арест.

Обвинение мужчине предъявлено по пяти статьям УК РФ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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