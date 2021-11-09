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Состоялась онлайн-премьера фильма "Дунай" из конкурса "Кинотавра"

Новости
    09.11.2021, 20:06
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: KION Фото: KION
Фото: KION

Сегодня в онлайн-кинотеатре KION состоялась интернет-премьера фильма режиссёра-дебютантки Любови Мульменко "Дунай". Картина вошла в программу минувшего "Кинотавра".

Фото: youtube.com/ СБ Фильм
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Мульменко - сценаристка таких картин, как "Верность", "Про любовь. Только для взрослых", "Комбинат "Надежда", "Гипноз", "Разжимая кулаки" и "Купе номер 6", а также сериала "Красные браслеты". Она же написала и сценарий "Дуная".

По сюжету "интровертная русская девушка Надя едет в отпуск в Белград, населенный экстравертными сербами", где, конечно, встречает любовь, что заставляет её пересмотреть взгляды на жизнь.

В главной роли - Надежда Лумпова. Также в фильме снялись сербские актеры Ненад Васич, Душан Мамула, Сири Тереза Солли и другие. Продюсером выступил Валерий Тодоровский.

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