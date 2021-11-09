Состоялась онлайн-премьера фильма "Дунай" из конкурса "Кинотавра"

Сегодня в онлайн-кинотеатре KION состоялась интернет-премьера фильма режиссёра-дебютантки Любови Мульменко "Дунай". Картина вошла в программу минувшего "Кинотавра".

Мульменко - сценаристка таких картин, как "Верность", "Про любовь. Только для взрослых", "Комбинат "Надежда", "Гипноз", "Разжимая кулаки" и "Купе номер 6", а также сериала "Красные браслеты". Она же написала и сценарий "Дуная".

По сюжету "интровертная русская девушка Надя едет в отпуск в Белград, населенный экстравертными сербами", где, конечно, встречает любовь, что заставляет её пересмотреть взгляды на жизнь.

В главной роли - Надежда Лумпова. Также в фильме снялись сербские актеры Ненад Васич, Душан Мамула, Сири Тереза Солли и другие. Продюсером выступил Валерий Тодоровский.