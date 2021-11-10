Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать

86 процентов выпускников старших классов планируют поступать в вузы. Как выбрать вуз мечты? Сколько баллов надо набрать на ЕГЭ, чтобы поступить в хороший университет?

Для поступления в хороший вуз три экзамена уже маловато... Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Первым делом посмотрим на рейтинг. Вот десятка сильнейших, по версии RAEX: МГУ, МФТИ, МИФИ, СПбГУ, ВШЭ, МГТУ им. Баумана, МГИМО, Томский политех, Санкт-Петербургский политех им. Петра Великого, РАНХиГС. Но знайте: границы между вузами постепенно стираются. В гуманитарных появляются технические направления, а в технических - гуманитарные. Расширяйте зону поиска. Допустим, Бауманка готовит не только инженеров, но и лингвистов, социологов, экономистов, судебных экспертов и даже ландшафтных дизайнеров. В МИФИ есть экономика, международные отношения и даже лечебное дело. А РГГУ предлагает наряду с музеологией и историей прикладную математику и информатику. В Тимирязевской академии готовят не только агрономов, но и специалистов по туризму, рекламе и PR.

Сколько баллов надо набрать на ЕГЭ, чтобы поступить в сильный вуз? 80 плюс. В ведущих вузах, таких как МГИМО, Вышка, надо набрать на ЕГЭ не меньше 60-70 баллов по основным предметам, иначе у вас даже не примут документы. А реальный конкурс пойдет между теми, у кого в активе 85-90 баллов.

А что в технических? В Бауманке порог - 45 баллов. Это касается и русского языка, и математики с физикой и информатикой. В Физтехе русский - минимум 70 баллов. Все остальное - математика, химия, физика, информатика, биология - 85. И помните: минимальный порог на платном отделении всегда ниже, чем на бюджете.

Большинство вузов требуют от поступающих три ЕГЭ. Но есть программы, где требуется не 3 экзамена, а 4 или 5. Что это за программы? Например, "Большие данные и моделирование международных отношений". В МГИМО попросят ЕГЭ по иностранному, истории, географии и русскому. Четыре ЕГЭ надо принести в Вышку тем, кто будет поступать на "Государственное и муниципальное управление", "Социологию", "Бизнес-информатику". В МГУ на "Прикладной математике и информатике", "Биологии", "Почвоведении" надо сдавать пять экзаменов, включая тот, который проводит сам университет. Хотите в престижный вуз на хорошую специальность - сдавайте четыре ЕГЭ. Готовьтесь к дополнительным испытаниям, если пойдете на графику, дизайн, журналистику, архитектуру и некоторые другие направления. Собственные дополнительные экзамены есть на всех факультетах МГУ. Проводит свой экзамен по иностранному языку для некоторых абитуриентов МГИМО. Обычно набрать надо не меньше 60 баллов.