Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
10 ноября 2021 г. 23:45
Общество

"Туес - как термос. Но ему нужна цельная рубашка"

В Архангельской области рассказали, из какой посуды ел и пил Ломоносов
Спецкор "Родины" продолжает путешествие по пути Михайло Ломоносова с Курострова в Москву. В Шенкурске мастер Алексей Бессонов рассказал про экологически чистую посуду из бересты. Такой наверняка пользовался и Ломоносов.
Алексей Бессонов с заготовками для туесов. Фото: Артем Локалов
Алексей Бессонов с заготовками для туесов. Фото: Артем Локалов

- Раньше ведь как: оказался человек в дороге - из чего поесть и из чего напиться? Если рядом лес - можно без труда сделать из бересты миску, ложку, - говорит Алексей Бессонов. 

Он работает в краеведческом музее Шенкурска и преподает детям берестяное дело.

- Уверен, для Ломоносова не составило бы труда смастерить что-то из бересты, из дерева. Вообще-то это промысел, но глядя на то, как Алексей обращается с березовой корой, понятно, что это настоящее искусство.

Фото: Артем Локалов
В Шенкурске выясняют, на каком языке говорил Ломоносов

- В берестяных туесах даже в советское время молоко хранили - он как термос работал, не давал молоку скисать. Все благодаря цельной рубашке. Да, у настоящего туеса она должна быть именно такой, никаких склеек, - рассказывает мастер.

Своя рубашка ближе к телу - туеса использовались для хранения продуктов и в ломоносовские времена, используются и теперь. Только не так широко, как раньше.

Бессонов готов рассказывать о своем деле часами. Он окончил знаменитую на весь Русский Север школу народных ремесел Владимира Бурчевского в Архангельске. Теперь Алексей не только хранитель в музее, но и преподаватель. Учит детей мастерить из бересты. Бессонов говорит: "Радуюсь, когда у них получается". И на лице у него тихая радость.

Примерка лаптей. Лодка - собственность мастера. / Артем Локалов

Алексей и сам что-то делает для выставок и на продажу. В подсобке припасены сколотни - то есть березовая береста, заготовленная специальным способом. Она целиковая, без разрывов. Чтобы заготовить сколотни, нужно срубить дерево, по другому цельный срез со ствола сделать не получится. Такие заготовки нужны для туесов.

- Туес - это экологически чистый продукт, - объясняет Бессонов. - Их широко использовали для хранения круп. Но потом стала поступать дешевая продукция из Китая. Теперь многим проще купить несколько пластиковых контейнеров по 100 рублей, чем туес, средняя цена которого 500 - 600 рублей.

Но в последнее время спрос на туесы и вообще берестяную посуду выше. Люди вновь понимают ее ценность. Экологичность. Красота. Ручная работа.

Фото: Артем Локалов
Как на родине Ломоносова сохраняют уклад, по которому жили предки

Например, известный на всю область мастер Александр Шутихин из Котласа заготавливает на зиму 300 - 400 сколотней.

В мастерской Бессонова несколько ткацких станов конца XIX века из окрестных деревень. Лапти из деревни Верхняя Суланда - так подписана пара.

Прекрасная летняя обувь - не хуже мокасин или сандалий. Надо вновь ввести на них моду!

- Мой дед родом из Ломоносово, - рассказывает Бессонов. - Воспоминания из детства: я маленький, мы с дедушкой и бабушкой идем туда на теплоходе из Архангельска по Двине. Солнечно. Тепло. Во время остановок у деревень на пароход залезают мальчишки, а потом прыгают в воду...

Кстати, у искусных мастеров лапти были так хорошо сплетены, что воду не пропускали.

В следующей серии - о "граффити" XIX века, которые были популярны в деревнях на юге нынешней Архангельской губернии

Предыдущие серии:

Как на родине Ломоносова сохраняют уклад, по которому жили предки

Как на родине Ломоносова сохраняют промысел, которым он впечатлил Екатерину II

Как в Поморье строят суда по технологии ломоносовских времен

Почему рыбаки с родины Ломоносова больше не поставляют рыбу в Москву

Чем живут Холмогоры - знаковое место в жизни Ломоносова

В Шенкурске выясняют, на каком языке говорил Ломоносов

Темы дня:
#журнал Родина
#Дороги Родины
Как на Родине Ломоносова сохраняют промысел, которым он впечатлил Екатерину II
04.11.2021 История

"Сначала режу капусту, потом берусь за резьбу по кости"

Спецкор "Родины" в год 310-летия со дня рождения Михаила Ломоносова преодолел его путь с Курострова в Москву и теперь рассказывает о людях, которых встретил на этом пути

170 лет назад открылось железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Москвой
01.11.2021 Дороги

"Красная стрела" Николая Первого

1 ноября 1851 года первый поезд отправился из Санкт-Петербурга в Москву по железной дороге, которая спустя 170 лет стала самой востребованной в стране. Ежедневно она перевозит десятки тысяч пассажиров и тысячи тонн грузов. А появилась эта дорога благодаря стальной воле императора Николая I

Какие мифы и легенды хранит дом Колчака на Иртышской набережной в Омске
30.10.2021 Дороги

В гостях у Колчака

Фигура адмирала Александра Колчака многим не дает покоя. В Омске - третьей столице России - о бывшем Верховном правителе знают множество исторических фактов и рассказывают немало легенд. В том числе и знаменитом золоте Колчака

#путешествия