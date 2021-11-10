В Архангельской области рассказали, из какой посуды ел и пил Ломоносов

Спецкор "Родины" продолжает путешествие по пути Михайло Ломоносова с Курострова в Москву. В Шенкурске мастер Алексей Бессонов рассказал про экологически чистую посуду из бересты. Такой наверняка пользовался и Ломоносов.

- Раньше ведь как: оказался человек в дороге - из чего поесть и из чего напиться? Если рядом лес - можно без труда сделать из бересты миску, ложку, - говорит Алексей Бессонов.

Он работает в краеведческом музее Шенкурска и преподает детям берестяное дело.

- Уверен, для Ломоносова не составило бы труда смастерить что-то из бересты, из дерева. Вообще-то это промысел, но глядя на то, как Алексей обращается с березовой корой, понятно, что это настоящее искусство.

- В берестяных туесах даже в советское время молоко хранили - он как термос работал, не давал молоку скисать. Все благодаря цельной рубашке. Да, у настоящего туеса она должна быть именно такой, никаких склеек, - рассказывает мастер.

Своя рубашка ближе к телу - туеса использовались для хранения продуктов и в ломоносовские времена, используются и теперь. Только не так широко, как раньше.

Бессонов готов рассказывать о своем деле часами. Он окончил знаменитую на весь Русский Север школу народных ремесел Владимира Бурчевского в Архангельске. Теперь Алексей не только хранитель в музее, но и преподаватель. Учит детей мастерить из бересты. Бессонов говорит: "Радуюсь, когда у них получается". И на лице у него тихая радость.

Алексей и сам что-то делает для выставок и на продажу. В подсобке припасены сколотни - то есть березовая береста, заготовленная специальным способом. Она целиковая, без разрывов. Чтобы заготовить сколотни, нужно срубить дерево, по другому цельный срез со ствола сделать не получится. Такие заготовки нужны для туесов.

- Туес - это экологически чистый продукт, - объясняет Бессонов. - Их широко использовали для хранения круп. Но потом стала поступать дешевая продукция из Китая. Теперь многим проще купить несколько пластиковых контейнеров по 100 рублей, чем туес, средняя цена которого 500 - 600 рублей.

Но в последнее время спрос на туесы и вообще берестяную посуду выше. Люди вновь понимают ее ценность. Экологичность. Красота. Ручная работа.

Например, известный на всю область мастер Александр Шутихин из Котласа заготавливает на зиму 300 - 400 сколотней.

В мастерской Бессонова несколько ткацких станов конца XIX века из окрестных деревень. Лапти из деревни Верхняя Суланда - так подписана пара.

Прекрасная летняя обувь - не хуже мокасин или сандалий. Надо вновь ввести на них моду!

- Мой дед родом из Ломоносово, - рассказывает Бессонов. - Воспоминания из детства: я маленький, мы с дедушкой и бабушкой идем туда на теплоходе из Архангельска по Двине. Солнечно. Тепло. Во время остановок у деревень на пароход залезают мальчишки, а потом прыгают в воду...

Кстати, у искусных мастеров лапти были так хорошо сплетены, что воду не пропускали.

В следующей серии - о "граффити" XIX века, которые были популярны в деревнях на юге нынешней Архангельской губернии

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