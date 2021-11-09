В Шенкурске выясняют, на каком языке говорил Ломоносов

Спецкор "Родины" продолжает путешествие по ломоносовскому маршруту - в этом году 310 лет со дня рождения ученого. Емецк и Антониево-Сийский монастырь остались за спиной. Чтобы свериться с ломоносовским путем, нужно свернуть в Шенкурск. А для этого - преодолеть реку Вагу по понтонному мосту....

Пока действует понтонный мост, связь Шенкурска с "большой землей" есть. А закроют - снова, как на острове.

Точный путь рыбного обоза, с которым шел в Москву Михайло Ломоносов, определить невозможно. Дело было зимой, часть пути проходила по руслам замерзших рек. Но миновать Шенкурск обозники никак не могли.

- Да, достоверных подтверждений, что Ломоносов был в Шеннкурске, нет. Но в то время это был действительно крупный город. И наверняка обоз пополнял здесь провиант, люди останавливались на ночлег, - говорит Татьяна Шунина, научный сотрудник Шенкурского краеведческого музея.

К разговорам и говорам тут вообще относятся с особым вниманием.

- На каком языке говорил? - спрашивает Татьяна Шунина. - Понятно, что на русском, но, изучая его, вновь и вновь убеждаемся, что даже в соседних волостях были свои, особенные слова. Мы собрали уже больше двух тысяч таких. Например, слово "котошкать". Значит, "теребить", "щекотать". А в другой волости есть слово "котышкать", то есть раздергивать шерсть. Похожие слова, но - разные. Издать бы этот словарь, только денег ведь никто не даст...

Но глядя на активную Шунину, кажется, что она будет "котошкать" всех, пока музею не помогут с изданием словаря местных говоров.

Хотя Шенкурску такие книги сейчас не слишком интересны. Город скорее выживает. Народ собирает грибы и ягоды и сдает на заготовительные пункты - так можно кое-что заработать. Есть деревообработка. Все-таки уже не круглый лес сплавляют, как раньше, в Архангельск, а хотя бы частично перерабатывают.

Туризм в Шенкурске почти не развивается - город фактически утратил свое историческое лицо. Местные жители этому тоже способствуют, уничтожая красоту собственных домов, которые ставили еще их деды и прадеды.

- К сожалению, люди убирают украшения на своих домах, врезают пластиковые окна по фасадам, причем окна часто не соответствуют размерам, - сожалеет Татьяна Шунина. Но многие на это просто не обращают внимания. Красота - это духовная ценность. А такие ценности у нас сейчас не в чести. Они не обязательны. Вот и красота - что-то необязательное. И потом, чтобы была красота, нужно, чтобы люди не просто выживали, а чтобы у них были еще какие-то деньги. Хотя те, кто удовлетворил первичные потребности, традициями и культурой не шибко интересуются.

У местных жителей, в основном, интерес к традициям слабый. Для этого за предыдущие годы много сделано: разрушены памятники и храмы, несколько раз перевернута идеология. В Шенкурском уезде до революции была 121 церковь и 72 часовни. Теперь в руинированном виде осталось десятка два. Город лишился почти всех соборов. Причем рушили их русские же люди, а не интервенты, например, которые были здесь довольно продолжительное время. Стоит ли удивляться, что нынешние русские не знают и не ценят красоты.

- К сожалению, многие люди, живущие здесь, считают Шенкурск дырой, искусства местного не знают и не хотят знать. Ни песен, ни икон, ни расписных прялок. Зачастую это не интересно ни родителям, ни их детям. А интересны исключительно развлечения, покупки, - разводит руками Шунина.

В музее пытаются перевернуть ситуацию. Например, проводят тематические встречи "Моя родословная" - чтобы вернуть людям связь с местом через историю предков, которые жили на этой земле. Тем более благодаря оцифрованным архивам информацию искать проще.

- Раньше я храмы жалела, а теперь все больше понимаю, что надо жалеть людей - и выбитый генофонд, и тех, которые теперь не знают о себе ничего, - признается Татьяна Шунина.

А самой посещаемой выставкой за последнее время в музее стала про историю милиции. Приехало полсотни полсотни полицейских со всего района. До революции "силовиков" на весь Шенкурский уезд было человек десять...

В следующей серии - о том, кто и как в Шенкурске создает удивительную посуду из бересты - из такой ел и пил и Михйло Ломоносов.

Предыдущие серии:

Как на родине Ломоносова сохраняют уклад, по которому жили предки

Как на родине Ломоносова сохраняют промысел, которым он впечатлил Екатерину II

Как в Поморье строят суда по технологии ломоносовских времен

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Чем живут Холмогоры - знаковое место в жизни Ломоносова