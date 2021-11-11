Гинцбург поддержал идею ввести QR-коды в транспорте и кафе

Минувшим летом введение обязательных QR-кодов в Москве при посещении ресторанов привело к повышению темпов вакцинации, поэтому эту меру можно назвать эффективной, а если она станет обязательной, то "это будет великолепно".

Такое мнение высказал РБК директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. QR-коды при посещении кафе и ресторанов подавят циркуляцию дельта-штамма коронавируса и не допустят распространения новых штаммов, заключил Гинцбург.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространение коронавируса сообщил, что профильные ведомства разрабатывают законопроект, который сделает QR-коды вакцинированных или переболевших ковидом обязательными во время походов в магазины и кафе и поездок на транспорте.

На данный момент QR-коды стали обязательными для поездок в общественном транспорте в Татарстане, при посещении ряда магазинов в Хабаровске, также часть ограничений коснулась непривитых молодоженов в Псковской области и так далее, то есть региональные власти самостоятельно принимают решение о необходимости ограничительных мер в зависимости от эпидобстановки в конкретном субъекте РФ.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, отмена QR-кодов произойдет только в случае окончания пандемии коронавируса. Он уточнил, что сейчас ситуация с заболеваемостью развивается "не самым благоприятным образом".