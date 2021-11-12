Продолжаем начатый в январском номере цикл публикаций, связанных с историей и людьми легендарной Императорской Публичной библиотеки.

Дмитрий Фомич Кобеко (1837-1918) стал последним директором Императорской Публичной библиотеки. Он был выходцем из Министерства финансов, в котором успешно продвигался по службе1. Счастливой карьере несколько помешал роман с владелицей модного магазина, получивший скандальную огласку2. Но профессиональная деятельность Кобеко высоко оценивалась руководством Министерства и лично императором3. В 1901 г. Дмитрий Фомич по рекомендации С.Ю. Витте4 был назначен членом Государственного Совета5. С 1902 г. - действительный тайный советник6.

М. Рундальцов. Портрет Дмитрия Фомича Кобеко. 1917 г.

Долгожданное назначение

Государственную службу Д.Ф. Кобеко сочетал с научной деятельностью в области истории и библиографии7. По этой причине еще в 1899 г. его кандидатуру предлагали на должность директора Публичной библиотеки после смерти ее директора А.Ф. Бычкова8. Но тогда император предпочел ему Николая Карловича Шильдера9. Место директора "соответствовало", по утверждению современников, "природным склонностям, преданности книге и любви к историческим исследованиям"10 этого известного историка и руководителя образовательных учреждений11. К тому же он был еще и "потомственным" военным инженером12. Не случайно при нем было завершено строительство Воротиловского корпуса Библиотеки и открыт новый читальный зал13.

Донесение Д.Ф. Кобеко императору Николаю II об открытии работ Особого совещания для пересмотра Устава о печати. 11 февраля 1905 г.

В 1902 году Шильдер умер. И Дмитрий Фомич Кобеко со второй попытки стал директором "Публички", занимая эту должность почти до самой смерти14.

Именно ему выпало заниматься вводом в эксплуатацию нового здания - устранять недоделки, обустраивать помещения, перемещая туда тысячи книг. Сохранившиеся личные связи помогали получать необходимые субсидии15. После открытия нового корпуса количество читателей "Публички" значительно выросло16.

Снимок в честь десятилетия пребывания Д.Ф. Кобеко на посту директора Императорской Публичной библиотеки. Фотография К.К. Буллы. 1912 г.

Грустный юбилей

В комплектовании фондов и обслуживании надо было ориентироваться не столько на ценные и редкие фонды, сколько на современную литературу и справочную работу в интересах массового читателя. И, как уже не раз бывало в истории Библиотеки, ее директор занял ключевое место в цензурной политике. В начале 1905 г. по предложению председателя Кабинета министров С.Ю. Витте Д.Ф. Кобеко был назначен председателем Особого совещания для составления нового Устава о печати17. Дмитрий Фомич поддерживал расширение свободы печати, выступал за ликвидацию предварительной цензуры и за отказ от запрета выдачи читателям публичных библиотек изданий, признанных "вредными"18. Такая позиция вызывала недовольство со стороны императора и его окружения19.

80-летие Дмитрия Фомича в марте 1917 г.20 почти совпало с заседанием Временного правительства, на котором Библиотека лишилась своего "царского" имени21. А через год последний директор "Публички" скончался22.

Освящение читального зала Императорской Публичной библиотеки. 1901 г.

Послание потомкам

Вместе с Кобеко уходила в прошлое вековая "прекрасная эпоха". Она была обозначена не только императорским статусом, но и именами крупных ученых и педагогов, визионеров и министров, цензоров и миссионеров, основателей общественных движений. В жизни учреждения начинался очень сложный этап, когда в наступившую "эпоху перемен и вызовов"23 бесценные фонды могли быть просто утрачены. Но благодаря библиотекарям и библиографам, а также сложившимся традициям учета и описания книжные и рукописные сокровища удастся сохранить.

Летопись "Императорская Публичная библиотека за сто лет. 1814-1914".

А в 1914 г. Д.Ф. Кобеко вместе со своими сотрудниками успел к столетию со дня открытия Библиотеки составить и издать о ней "очерк" - 500-страничный фолиант24. Этот фундаментальный труд стал летописью Императорской Публичной библиотеки, неразрывно связанной с историей России.

Подбор иллюстраций выполнен Надеждой Щербак.

1. В 1856 г. по окончании с серебряной медалью Александровского лицея Д.Ф. Кобеко был зачислен в Министерство финансов и в 1865 г. стал управляющим Общей канцелярией. На следующий год он получил чин действительного статского советника, открывавший ему большие служебные перспективы.

2. В своих воспоминаниях С.Ю. Витте по этому поводу писал, что Кобеко: "вообще... был человек очень способный. Кобеко сразу сделал бы большую карьеру, если бы с ним не произошел следующий неприятный случай: Дмитрий Фомич Кобеко, имея очень некрасивую жену, спутался как-то с одной француженкой, которая имела модный магазин, и вот эта француженка, воспользовавшись доверием Кобеко, впуталась в какое-то финансовое дело, сделала какую-то некорректность, которая и пала на Дмитрия Фомича Кобеко. Вследствие этого Кобеко должен был оставить должность директора канцелярии министра финансов, место, которое в особенности в это время было довольно влиятельное. С тех пор Кобеко в министерстве финансов был в загоне". Витте С.Ю. Избранные воспоминания, 1849-1911 гг.: В 2 т. Т. 1.-М., 1997. С. 237-238.

3. Он неоднократно отмечался благодарностями императора, был награжден большинством российских орденов, имел ряд зарубежных наград (Лихоманов А. В. 1902-1918. Дмитрий Фомич Кобеко // История Библиотеки в биографиях ее директоров, 1795-2005. СПб., 2006. С. 196).

4. Сергей Юльевич Витте (1849-1915) - государственный деятель, министр путей сообщения (1892 г.), министр финансов (1892-1903 гг.), председатель Комитета министров (1903-1906 гг.), председатель Совета министров (1905-1906 гг.).

5. Это назначение явилось высшей степенью его заслуг на финансовом поприще.

6. Чин действительного тайного советника давал право занимать высшие государственные должности, включая министра.

7. Особую благосклонность императорской семьи заслужил его труд "Цесаревич Павел Петрович (1754-1796)" (СПб., 1882), за который Кобеко был удостоен в том же году Уваровской премии Академии наук (URL: https://wikipedia.tel/Уваровская_премия (дата обращения: 15.10.2021). Статьи Кобеко постоянно печатались на страницах журналов "Русский архив", "Русская старина", "Исторический вестник", "Библиографические известия", "Журнал Министерства народного просвещения", "Российская библиография", "Библиограф", "Вестник изящных искусств", "Византийский временник", "Записки Императорского Русского археологического общества", "Записки Православного Палестинского общества", "Известия Русского генеалогического общества" и др.

8. По просьбе московского генерал-губернатора вел. кн. Сергея Александровича министр народного просвещения Н.П. Боголепов предлагал императору Николаю II на освободившийся пост кандидатуру Д.Ф. Кобеко (Климаков Ю.В. Последний директор Императорской Публичной библиотеки // Библиотековедение. 2001. N 1. С. 66).

9. Николай Карлович Шильдер (1842-1902) - русский военный деятель, историк.

10. Цит. по: Голубева О. Д. Шильдер Николай Карлович // Сотрудники Российской национальной библиотеки - деятели науки и культуры: биогр. слов. СПб., 1995. С. 582.

11. С 1879 по 1886 г. Н.К. Шильдер был директором Гатчинского Николаевского сиротского института, в 1886-1899 гг. - начальником Николаевской инженерной академии.

12. Отец Н.К. Шильдера Карл Андреевич Шильдер (1786-1854) - военный инженер, генерал-адъютант, начальник инженеров действующей армии, разработчик системы контрминной борьбы.

13. Уже к началу 1890-х гг. в Библиотеке, переполненной книгами и рукописями и ощущавшей небывалый наплыв читателей, возникла срочная необходимость расширения площадей. 1 сентября 1896 г. состоялась закладка нового здания по проекту Е.С. Воротилова. Новый корпус, получивший название Воротиловский, был достроен к середине 1901 г., и 7 сентября 1901 г. громадный читальный зал, какого Библиотека еще не знала, рассчитанный на 400 мест, был открыт для посетителей.

14. Министр народного просвещения Г.Э. Зенгер вновь предложил Николаю II кандидатуру Кобеко на пост директора Императорской Публичной библиотеки, и 30 апреля 1902 г. Д.Ф. Кобеко возглавил Библиотеку. 29 января 1918 г. распоряжением Совнаркома, подписанным В.И. Лениным, Кобеко был уволен со службы (В.И. Ленин и библиотечное дело. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1987. С. 382). Д.Ф. Кобеко скончался 8 марта 1918 г.

15. Деятельность нового директора, опытного финансиста, сумевшего в короткие сроки решить сложные вопросы, стоящие перед Библиотекой, была высоко оценена В.В. Стасовым, который в письме к Кобеко от 22 июня 1903 г. сравнивал его с Корфом и отмечал те благоприятные начинания, которые начали осуществляться в Публичной библиотеке (ОР РНБ. Ф. 354. Оп. 1. Ед. хр. 129. Л. 1).

16. Если в 1904 г. в Библиотеке было 22 195 читателей, то к 1907 г. их число увеличилось до 29 943 человек, посещаемость соответственно возросла с 198 614 до 257 565, а книговыдача - с 548 603 до 688 958 экземпляров (История Государственной... Публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1963. С. 430).

17. Особому совещанию поручалось проанализировать действующее законодательство и подготовить проект нового устава о печати, отвечающего изменившимся условиям жизни. Изучение деятельности Особого совещания и роль Д.Ф. Кобеко в выработке его решений до сих пор привлекают внимание специалистов. См., например: Пшеничная М.А. Государственная политика в области цензуры печати в России XIX - начала XX веков: дис. ...канд. ист. наук. Ставрополь, 2002. 205 с.; Полусмак Т.Л. Цензурное законодательство дореволюционной России: дис. ...канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2003. 194 с.; Амбросьев А.В. Организационно-правовые основы деятельности Главного управления по делам печати Министерства внутренних дел Российской империи: 1865-1917 гг.: дис. ...канд. юрид. наук. М., 2012. 186 с.

18. После подписания императором "Манифеста 17 октября" Кобеко составил "Временные правила о повременных изданиях", которые регулировали взаимоотношения властей и печати вплоть до 1917 г. "Правила" были серьезным шагом вперед на пути завоевания русской печатью свободы слова.

19. 1 января 1908 г. Николай II лично вычеркнул имя Д.Ф. Кобеко из состава членов Государственного совета, сказав при этом: "Я никогда не забуду его направления в деле о законах о печати" (Витте С.Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 3. С. 321).

20. Д.Ф. Кобеко родился 4 марта 1837 г.

21. Решение о переименовании Императорской Публичной библиотеки было принято на XIX заседании Временного правительства 15 марта по устному предложению министра народного просвещения А.А. Мануйлова. В числе предложений было присвоить ей наименование "Национальная", однако в итоге было принято решение именовать Библиотеку "Российской Публичной" (Журнал Временного правительства. Пг., 1917. Т. 1. С. 100).

22. Д.Ф. Кобеко умер 8 марта 1918 г.

23. Жарков В., Захаров А., Рябов А., Сомон М. Русская революция 1917 года для нашей страны и мира: взгляд сто лет спустя. URL: https://www.gorby.ru/userfiles/file/doklad.pdf (дата обращения: 15.10.2021).