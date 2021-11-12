Минпромторг обсудил рост цен на бумагу с российскими производителями

Минпромторг провел совещание с производителями бумажной и печатной продукции на фоне роста цен. По его итогам участники встречи решили сформировать рабочую группу для сбора данных по ценам от производителей бумаги, полиграфической отрасли и издательского бизнеса для решения проблемных вопросов.

Об этом "Российской газете" сообщили в Минпромторге. Участники совещания также договорились найти компромисс по ценам на следующую подписную кампанию, чтобы рост стоимости бумаги был не выше уровня инфляции.

Поводом для встречи послужило письмо Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) в Минпромторг с жалобой на рост цен для типографий и издателей на разные виды бумаг - газетную, офсетную, мелованную и другие. По данным Росстата, за последний год (сентябрь к сентябрю) отпускная стоимость целлюлозы выросла на 30%, офсетная и типографская бумага подорожала на 6-15%, оберточная бумага - на 46%, а самый востребованный гофрированный картон взлетел в цене на 65%.

Газетная бумага почти не дорожает на фоне падения спроса на нее, почти не меняется и цена газеты в рознице. Книги же, которым "досталось" больше всего за время пандемии, не дешевеют, но их качество становится хуже, а тиражи продолжают сокращаться на фоне разворота производственных процессов в сторону упаковки. ГИПП на этом фоне просил о субсидиях на производство бумаги.

В 2019 году президент Владимир Путин дал поручения о стабилизации стоимости бумаги, "благодаря их выполнению цены на бумагу в последние два года держались на одном уровне", говорят в Минпромторге. Однако участники совещания отметили, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на бумажный рынок, как и на многие другие отрасли.

"Тем не менее на данный момент бумажные комбинаты России держат производство на прежнем уровне и нацелены на внутренний рынок: представители предприятий заверили, что готовы полностью по прямым договорам обеспечивать различными видами бумаги отечественных издателей и типографии. В свою очередь представители печатной индустрии подчеркнули, что производители бумаги соблюдают все договоренности по ценам, а ключевой проблемой назвали ускоренный рост стоимости транспортировки и дефицит автотранспортных средств для перевозки продукции. Также требует проработки ситуация с химикатами, необходимыми для производства бумаги", - говорят в Минпромторге.

Сколько бумаги производят в России

Россия занимает третье место в мире по объему производства волокнистых полуфабрикатов и 13 место - по объемам производства бумаги и картона. Средние темпы роста целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) в 2015-2018 годах были выше, чем в среднем по обрабатывающему сектору - более 5% в год, но они замедлились в 2019 году. В 2020-м ЦБП вышла из кризиса лучше, чем многие другие отрасли , но сюда не относится выпуск бумаги для печати и письма.

Кризис обострил системные изменения: спрос на печатную прессу упал до минимума, реклама перешла в онлайн, пандемия обвалила потребление бумаги в школах, офисах и на предприятиях из-за перехода на удаленный формат работы.

В России в основном выпускается продукция низкого передела, ориентация на экспорт и растущий спрос на упаковку за рубежом автоматически предлагает российской ЦБК способ заработка. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), объем экспорта целлюлозы в январе-августе этого года из России снизился на 6,6%, а в стоимостном выражении экспорт увеличился на 35,1%. При этом чем дороже продукция и чем глубже переработка, тем выше вероятность, что этот товар в сфере ЦБП импортируется, а не экспортируется.

Объем производства российской целлюлозы в январе-сентябре увеличился 0,5%, а производство бумаги и картона за тот же период подскочило на 7%, сообщал Росстат. В прошлом году рост рынка картона обеспечил повышенный спрос на продукты питания, товары первой необходимости и развитие интернет-торговли из-за изменения структуры и модели потребления на фоне пандемии, а по итогам этого года прогнозируются опережающие темпы роста спроса на всех региональных рынках, особенно в Центральном ФО, где рост объемов потребления превысит 30% в стоимостном выражении и 11% в натуральном выражении, указывал Центр экономики рынков.

На этом фоне, например, нижегородский ЦБК "Волга" занимается перепрофилированием законсервированной уже шесть лет бумагоделательной машины, которая после модернизации сможет выпускать 140 тысяч тонн картона (ранее занималась выпуском газетной бумаги). На эти цели ЦБК смог получить льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП). Целевая аудитория - производители гофроупаковки. Наряду с другими планами по модернизации выпуск бумаги к 2024 году на ЦБК "Волга" должен вырасти на 42%, что должно как минимум сохранить работу персоналу и как максимум - увеличить отчисления в региональный бюджет.

Что происходит с печатными СМИ

Пандемия привела к масштабному спаду тиражных, аудиторных и финансовых показателей отечественных печатных СМИ. По оценкам Минцифры, в 2020 году тиражи прессы и их розничные продажи сократились на 30-60% в зависимости от региона. Среднее падение рекламных доходов в печатных газетах и журналах за первую половину 2020 года составило 44%, объемы прямой рекламы упали на 55-65%. В результате до минимума были сокращены редакционные штаты. По данным Роскомнадзора, число зарегистрированных в России периодических печатных изданий в 2009 году составляло 72 498 наименований, по состоянию на январь 2020 года их осталось 42 681.

Аналогичная ситуация и в сегменте книгоиздания. По оценкам Минцифры, число выпущенных российскими издательствами названий книг и брошюр в 2020 году сократилось по сравнению с 2019 годом на 13,3%, а совокупный тираж выпущенной книжной продукции снизился почти на 20%. Отечественное книгоиздание, по сути, откатилось на уровень 2005-2006 годов, а 40 типографий объявили о полной остановке производства.

Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, Минцифры призывает видеть в изменении рыночной конфигурации не угрозы, а возможности для развития индустрии и ее партнеров - полиграфистов, распространителей, рекламодателей. Одним из основных направлений, которому следует уделять особое внимание, является подписка и продажа цифровых версий изданий. Необходимо приучать читателя к тому, что за качественный контент нужно платить.

А как у них

В Европе издательства уже неоднократно жаловались на недостаток бумаги и, как следствие, затягивание графиков выхода книжных новинок. Аналогичная проблема была в прошлом году в России, когда издатели не могли вовремя получить заказанный тираж из-за того, что комбинаты отдавали предпочтение более объемным заказам, как правило, не связанным с книгами.

Недостаток бумаги сопровождается ростом цен: в Европе он составляет до 70% по сравнению с концом прошлого года на фоне роста спроса на полиграфическую бумагу на 28% в первой половине этого года. Как следствие, наибольшие проблемы испытывают небольшие издательские дома, не обладающие достаточным оборотом для крупных типографских заказов. Они, в отличие от крупных издателей, не могут снизить отпускную цену без субсидий, а чаще всего речь идет о сокращении тиража или вовсе его отмене.

Некоторым издательствам в Европе удалось сформировать запас бумаги, поэтому дефицит для них "отодвинулся" на несколько месяцев, однако, например, в Италии, по оценкам одного из типографских домов, подорожание все равно грянет в ноябре - на 6-12% в зависимости от типа бумаги. Дополнительным катализатором роста стали подорожавшие газ и электроэнергия. Кроме того, рост цен на алюминий в два раза за последние полтора года поднял стоимость офсетных пластин для печати.

Ситуация на рынке печатной книги повлияла и на смежные отрасли, где используется бумажная продукция. В частности, бизнес вынужден ускорить цифровизацию для снижения затрат на бумажную бухгалтерию, а рынок цифровой книги - активнее совершенствовать законодательство об авторском праве (например, во время пандемии в 2021 году в топ-3 площадок с пиратскими копиями книг вошли Telegram, Instagram и Youtube, и далеко не все ссылки были удалены, жаловались отечественные издатели).

Высокий спрос на картонную упаковку в США на фоне бума электронной коммерции и вовсе обвалил производство бумаги. Мощности сократились на 20%, часть комбинатов перепрофилировалась под выпуск картона, часть - остановила работу. Кроме того, сократился импорт бумаги почти на 10% из-за проблем с логистикой, которые еще и подняли стоимость фрахта.

В Миннесоте типографии жаловались на рост стоимости бумаги на 16%. Справиться с кризисом ранее 2023 года там не рассчитывают. Дело в том, что даже при наличии необходимого капитала достать бумагу слишком трудно. Дефицит ударил в основном по розничным сетям, многие компании уже в сентябре предупредили клиентов, что не смогут доставить до Рождества около 100 миллионов каталогов. Примечательно, что, например, в Колорадо наблюдается повышенный спрос на каталоги на фоне перегрузки читателей валом цифровой информации за период пандемии.

Многие издатели рассчитывают на китайский импорт, однако и там наблюдается тренд на перепрофилирование. Например, один из крупнейших производителей газетной бумаги в Китае, который выпускает в год около полутора миллионов тонн продукции, решил частично перевести выпуск на другие сорта бумаги для полиграфии. Финский концерн UPM, обеспечивающий бумагой периодические издания, по итогам первой половины этого года заявлял о росте производственных издержек на фоне высокого спроса на свою продукцию за рубежом, и решение проблемы оказалось довольно простым - повышение цен. Кроме того, концерн решил продать свой завод по производству газетной бумаги в Великобритании и на 6% сократить персонал.

Комментарий

Павел Карнаух, первый вице-президент ассоциации "Русский лес":

Цены на лесопромышленную продукцию начали расти с третьего квартала прошлого года, в том числе и на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности. Цены на бумагу, картон, упаковку выросли в среднем на 20-50% за этот период. В сегменте древесных плит на пике рост составлял еще больше: цены взлетали более чем на 300%. По нашим оценкам, за 8 месяцев этого года цены на бумагу и картон выросли на 27%, на крафт-лайнер - на 50%, на тест-лайнер - на 90%, на офсетную бумагу - на 8%, на газетную - всего на 3%.

Рост цен никак не связан с ЛесЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней) и другими изменениями в российском законодательстве. Рост или снижение цен - это рыночное явление, которое зависит прежде всего от баланса спроса и предложения, текущей конъюнктуры рынка. Конечно, есть трендовые явления, например, политика по снижению выбросов углекислого газа, декарбонизация, развитие циркулярной экономики. Однако это долгосрочные тренды, которые формируют будущую структуру потребления.

Подготовил Алексей Дуэль