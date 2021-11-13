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13.11.2021 17:48
Рубрика: Экономика

Бизнес сможет получить субсидии так же легко, как детские пособия

Текст: Алексей Дуэль
Фото: предоставлено пресс-службой РАНХиГС Фото: предоставлено пресс-службой РАНХиГС
Фото: предоставлено пресс-службой РАНХиГС

Предоставлять компаниям положенные им меры государственный финансовой поддержки в проактивном режиме, как сейчас начисляют выплаты на детей и оказывают меры социальной поддержки, минпромторг начнет с января 2022 года. Об этом рассказал директор департамента цифровых технологий министерства Владимир Дождев во время церемонии вручения дипломов выпускникам третьего потока обучения по программе "Руководитель цифровой трансформации", которая состоялась в РАНХиГС.

Фото: iStock
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По его словам, пока проект запускается как пилотный и касаться только части субсидий, однако со временем будет масштабирован на все виды помощи, которую компании могут получить от государства. Выделение каждой субсидии будет проходить проще, быстрее, эффективность расходования бюджетных средств возрастет, а заявители сэкономят при подготовке комплекта документов сотни часов рабочего времени.

В этом году из 50 слушателей курса "Руководитель цифровой трансформации" защитили дипломные проекты 47 человек, отметила академический руководитель программы Мария Шклярук. Она считает, что каждый год к занятиям приступают все более мотивированные и подготовленные заместители руководителей федеральных органов власти (или другие ответственные за цифровую трансформацию ведомств высокопоставленные чиновники).

"Если в первых двух потоках половина проектов были скорей учебные, то в этот раз все десять разработок носят абсолютно практический характер, уже начинают внедряться в жизнь, они сделают проще жизнь и работу наших граждан уже в самое ближайшее время", - добавила Шклярук.

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Обучение по программе "Руководитель цифровой трансформации" дает своим слушателям уникальную возможность собраться вместе с коллегами из других ведомств и при поддержке преподавателей проговорить и придумать проект, реализовать его, устранив за счет прямого контакта все сложности межведомственного взаимодействия, объяснил замглавы Росаккредитации Александр Соловьев. Ему вместе с коллегами из других служб удалось создать инструмент для проверки товаров, выставленных на маркет-плейсах. Крупнейшие площадки уже заключили с Росаккредитацией соглашение о сотрудничестве и будут использовать задуманный и реализованный во время обучения проект в повседневной деятельности, отсекая от своих прилавках товары, которые могут быть опасны для покупателей. При этом трудозатраты на это работу будут сокращены в несколько раз, считает Соловьев.

"Следующий поток мы запустим в марте 2022 года, полторы сотни выпускников трех наших первых потоков уже проявили себя в разных сферах госуправления, новые цифровые сервисы, упрощающие жизнь наших граждан, в большинстве своем сделаны их руками, - продолжила Мария Шклярук. - Мы еще не успели охватить всех высших чиновников, которым нужны такие знания. Но проект рассчитан на шесть лет, продолжаем работать".

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