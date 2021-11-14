Как долго можно стоять на "аварийке" в зоне знака "Остановка запрещена"

В дороге случаются разные ситуации, и одна из самых неприятных - когда машина обездвиживается прямо на оживленной магистрали. Как поступить водителю? Может ли он, к примеру, откатить автомобиль на полосу для общественного транспорта или встать на прикол в зоне действия знака "Стоянка запрещена"? Выясним тонкости таких ситуаций.

Многие водители верят, что, если включить "аварийку", то можно стоять практически в любой части дороги - хоть под запрещающим знаком, хоть в зоне платной парковки, хоть на "выделенке".

Более того, некоторые "умники", включая аварийную сигнализацию, имитируют поломку, подавая сигналы экипажам ГИБДД и автомобилям-парконам, мол - извиняйте, сломался. Нередко такая тактика оказывается действенной, все же человеческий фактор никто не отменял. Однако если речь идет о фиксации нарушений автоматикой, будь то камера автомобиля-паркона или камерой автоматической фиксации нарушений, то ждите штрафа по почте, так что оправдаться за несанкционированную стоянку будет куда сложнее. Но все-таки можно.

Рассмотрим сначала ситуацию с "выделенкой". Согласно пункту 18.2 ПДД, вы можете съехать и соответственно встать на полосу для общественного транспорта, если она отделена от остальной проезжей части прерывистой линией разметки и вы не создаете помех маршрутным транспортным средствам. А если автобусная полоса отделена сплошной разметкой, то выезжать на нее нельзя, увы, ни при каких обстоятельствах. В противном случае возможны санкции со стороны сотрудников ГИБДД и "письма счастья" с камер фиксации нарушений.

Что касается вынужденной стоянки под знаком "Остановка запрещена", тут имеется ряд исключений. Помимо выхода из строя силового агрегата или трансмиссии к ним относятся отказ рулевого управления, проблемы в работе тормозной системы, неработающие стеклоочистители во время осадков, а также поломка фар или фонарей.

Кроме того, остановиться даже под запрещающими знаками допустимо, когда движению что-то препятствует (как вариант, у машины может банально кончиться топливо или дорогу может перегородить упавшее дерево), состояние здоровья и самочувствие водителя не позволяет ему продолжить движение или, скажем, пассажиру срочно потребовалась медицинская помощь. Протокол административного правонарушения сотрудниками ГИБДД в этом случае составляться не будет при условии оповещения других участников движения аварийной сигнализацией и знаком "аварийная остановка".

Однако и в этих случаях, если нарушение ПДД зафиксировала автономная камера наблюдения, штраф будет автоматически выписан. Что делать в такой ситуации? Разумеется, следует обжаловать наложенные санкции, для чего нужно предоставить необходимые доказательства вынужденной остановки или стоянки.

Простого фото или видео сломавшегося автомобиля с установленным красным треугольником и работающей аварийной сигнализацией и датой явно будет недостаточно. Понадобятся бумаги за услуги эвакуатора, если он вызывался, или из технического сервиса, куда в дату поломки был доставлен или ремонтировался автомобиль.

Доказательствами могут служить также справка из ГИБДД (если факт поломки зафиксировал инспектор), запись с видеорегистратора, запротоколированные показания свидетелей и даже такой, казалось бы, несерьезный документ, как видео буксировки вашего автомобиля с датой. В любом случае, если вы решили оспаривать факт штрафа в суде, лучше вооружиться серьезной доказательной базой.

Отметим также, что в некоторых случаях ПДД требует от водителя сломавшейся машины принять немедленные меры по ее эвакуации (пункт 12.6 ПДД).

Речь идет в частности об остановке на трамвайных путях и в непосредственной близости от них, если это создаст помехи движению трамваев, на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путепроводах, в местах, где расстояние от сплошной линией разметки до края проезжей части составляет менее трех метров, на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними, на проезжей части вблизи опасных поворотов и в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора и дорожные знаки или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств. В этом случае имеет смысл прибегнуть к помощи пассажиров или других участников движения и, включив "аварийку", откатить сломавшееся авто в более безопасное или разрешенное для парковки место.