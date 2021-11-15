Без температуры и антибиотиков: В Роспотребнадзоре развеяли мифы о гриппе

Также мифом является заявление о том, что при гриппе не бывает обильных выделений из носа. На самом деле в первые дни болезни часто отмечается заложенность, а потом может появиться насморк - как правило, это связано с развитием бактерий, которые воспользовались ослаблением иммунитета.

Утверждение о том, что грипп не нужно лечить, является не только неверным, но и опасным. В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что заболевание может привести к смерти, особенно опасен грипп для маленьких детей и пожилых. Кроме того, у пациентов могут развиваться осложнения. Однако с лечением гриппа связаны еще несколько мифов, например, о том, что необходимо принимать антибиотики.

На самом деле грипп имеет вирусную природу, а антибиотики действуют на бактерии. Их нужно применять только по назначению врача в случае, если к гриппу присоединилась бактериальная инфекция. Принимать жаропонижающие средства без необходимости тоже не стоит - взрослым они рекомендуются, если температура поднялась выше 38 градусов, а детям - при 38-39 градусах. Как отметили в Роспотребнадзоре, нормальная или слегка повышенная температура тела является благоприятной средой для размножения вирусов, поэтому лишний раз сбивать ее не стоит.

Если кормящая мама заболела гриппом, ей не нужно прерывать грудное вскармливание. Дело в том, что передача вируса воздушно-капельным путем происходит еще до того, как мама почувствует первые симптомы, при этом антитела из молока передаются ребенку. Это лучший способ профилактики гриппа у малыша, а если он заболеет - необходимый компонент лечения.

Множество мифов связано с профилактикой гриппа. Факт в том, что прививка является лучшим способом защиты - прием витаминов, закаливание и правильное питание укрепляют организм и улучшают здоровье, но на сам вирус никак не воздействуют.

"Риск заражения гриппом после прививки остается, но существенно снижается. В среднем, прививка обеспечивает защиту на 80-90% и почти полностью предотвращает тяжелое течение и летальные исходы", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Заболеть гриппом из-за прививки невозможно. В ведомстве подчеркнули, что ни одна вакцина не вызывает типичного заболевания - в организм вводят либо ослабленный вирус, либо его части. Болезнь от этого развиться не может, но стимулируется выработка антител. У некоторых людей после прививки могут появиться незначительные побочные эффекты, например, покраснение в месте введения вакцины или небольшое повышение температуры, но в целом современные вакцины переносятся хорошо.

Вирус гриппа постоянно мутирует, однако Всемирная организация здравоохранения отслеживает перемещение штаммов и дает рекомендации производителям вакцин.

"Даже если прогноз не оправдался на 100%, вакцина все равно действует, так как вырабатываемые антитела обладают способностью справляться не только с определенным подтипом вируса, но и с близкородственными вариантами", - отметили в Роспотребнадзоре.