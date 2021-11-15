Государство возьмет на себя 50% расходов бизнеса на отечественное ПО

Минцифры России запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта "Цифровые технологии". Как сообщили "РГ" в Минцифры, компании смогут приобретать программное обеспечение российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. Оператор программы - Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных решений, пояснил "РГ" замглавы Минцифры России Максим Паршин. "Идея простая: востребованные программные продукты доступны для представителей малого и среднего бизнеса в два раза дешевле. Разница в цене компенсируется Минцифры разработчику за счет бюджета. От самого предпринимателя ничего дополнительно не требуется, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие - находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России", - сообщил Максим Паршин.

Принципиально важным в АРПП "Отечественный софт" считают то, что речь идет не о любом отечественном ПО и даже не обо всем ПО, включенном в соответствующий реестр Минцифры.

"Субсидия распространяется только на покупку облачных решений, направленных на увеличение эффективности бизнеса, например, таких, как: CRM-, ERP-, BPM-, EDMS-системы. Возможно, в дальнейшем перечень субсидируемых классов ПО будет расширен, исходя из реальных потребностей малого и среднего бизнеса", - пояснил "РГ" Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП "Отечественный софт".

Подобные меры поддержки, по словам Лашина, могут способствовать снижению использования пиратского ПО в компаниях, а за счет того, что компании малого и среднего бизнеса способны более оперативно реагировать на любые законодательные новации, программа по поддержке сформирует дополнительный спрос на отечественные продукты и окажет ощутимую финансовую поддержку российским ИТ-компаниям. В АРПП особо отметили, что готовы содействовать реализации этой программы и предоставлять необходимую отраслевую экспертизу, как производителям ПО, так и представителям малого и среднего бизнеса.

"Доля российских производителей в сегменте системного программного обеспечения, офисного и специализированного программного обеспечения пока еще крайне мала", - сообщил "РГ" Дмитрий Комиссаров, генеральный директор МойОфис. "Средний размер льготной цены в 50% от среднерыночной стоимости вполне интересен для любого представителя малого бизнеса, так как это дает возможность хорошо сэкономить на покупке лицензий", - отметил Комиссаров.

В настоящий момент представителям малого и среднего бизнеса доступно более 50 программных продуктов по льготной цене, в том числе 1С, R-Keeper, Эвотор и многих других. Список ПО постоянно пополняется - правообладатели могут подать заявку на участие в программе. Все подробности опубликованы на официальном сайте РФРИТ.

"Мера поддержки позволит тысячам предпринимателей легально использовать качественное российское программное обеспечение. Всего мы сможем предложить компаниям не менее 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес", - заявил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.