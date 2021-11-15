Ждет ли русский язык революционная реформа орфографии

Брэнд или бренд? Трэнд или тренд? СМИ взорвались заголовками о новых орфограммах, а соцсети специалистов - сообщениями о "лингвистическом бедствии". Причина? В интернете появился текст проекта постановления правительства "Об утверждении правил русской орфографии", подготовленный Минпросвещения России. О том, почему мы так боимся орфографических перемен, наш разговор с членом Орфографической комиссии РАН и главным редактором портала "Грамота.ру" Владимиром Пахомовым.

Владимир Маркович, неужели пришло время разобраться с коварной троицей "стеклянный, оловянный, деревянный"?

Владимир Пахомов: Когда люди слышат слова "новые правила", начинают беспокоиться: опять что-то придумали, будет реформа, и мы, столько лет зубрившие орфограммы в школе, станем безграмотными. Спешу успокоить всех, кого новость взбудоражила: "корову" через "а" писать не будем! И все привычные исключения из правил останутся в учебниках.

Речь идет лишь о том, что за последние 65 лет, с тех пор, как был утвержден предыдущий Свод, появилось очень много новых слов и даже типов слов, которые действующими правилами не описаны. И вот вопросы, как писать заимствованные слова с первой частью "интернет", "медиа", "бизнес"? Через какую букву - "бренд", "тренд"? Сложных слов очень много. Понятно, что в правилах 1956 года они не описаны.

И сейчас идет разработка этих недостающих правил?

Владимир Пахомов: Да. Все написания, о которых мы говорим, в современных словарях уже давным-давно зафиксированы и регламентированы - нужно только прописать их в правилах.

По мнению разработчиков проекта, в обществе есть запрос иметь не только единый полный справочник правил, но и их теоретическое обоснование. Правильно ли я понимаю, нам научно объяснят, почему "жи-ши" нужно писать с "и"?

Владимир Пахомов: Речь идет о кратких правилах, самых актуальных, необходимых для пишущих по-русски. При этом все написания лингвистами не просто так придумываются. Они возникают на основе глубинных законов русского письма. Например, слова "бренд", "тренд", "кеш", "флеш" пишутся с буквой "е", хотя мы их произносим твердо. Это происходит потому, что есть общая закономерность русского правописания: в начале корня после согласных в иноязычных словах мы не пишем букву "э"! Она есть только в очень ограниченном числе слов ("мэр", "пэр", "сэр") и в узкоспециальных. В последнее время этот круг исключений расширился с появлением слов "фэнтези", "сэндвич", "фэн-шуй", рэп, рэкет, пленэр... Но лингвисты стараются сдержать вал исключений. Подавляющее большинство новых слов такого типа пишутся с буквой "е". Вот это и есть теоретическое обоснование того, почему например, в слове "карате" мы пишем "е". Правила такого не было. Теперь будет.

Школьной программы новинки мало коснутся. Они больше для корректоров, чиновников

Кто работает над новым Сводом?

Владимир Пахомов: Над теми правилами, о которых идет речь, работают лингвисты из разных научных центров. Но все предложения ученых (ведь речь идет пока только о проекте правил) будут обсуждаться, уточняться, дорабатываться в Орфографической комиссии РАН. Подчеркиваю, проект Свода находится в стадии разработки.

Но вот его примут. Для кого он станет законом?

Владимир Пахомов: Он будет обязательным для всех, кто хочет грамотно писать по-русски. Однако школьной программы нововведения мало коснутся. Учителям не нужно бояться, что придется переписывать знакомые правила и менять учебники. Скорее это актуально для редакторов, корректоров, чиновников.

Согласитесь, все, что затрагивает школьные правила, общество воспринимает очень болезненно. Этим летом ушел из жизни ваш учитель, выдающийся ученый Владимир Лопатин. Он был председателем Орфографической комиссии РАН, которая, ходили слухи, тоже готовила революционную реформу русского языка...

Владимир Пахомов: Она лишь предлагала подумать о единичных, точечных изменениях правил. Не для того, чтобы "упростить в угоду безграмотным двоечникам", как писали тогда, а для того, чтобы какие-то правила сделать более системными, более логичными и стройными. Убрать собирались только то, что нарушало базовые принципы русской орфографии.

Например?

Владимир Пахомов: Из самых заметных - "парашют", "жюри", "брошюра" предлагали писать через "у", "жареная картошка", что с грибами, что без грибов с одной "н". Предлагалось "пол-" как первую часть сложных слов писать через дефис во всех случаях. Сейчас мы пишем "пол-апельсина", но "полмандарина". Это не очень логично. Или такие слова, как "фейерверк" и "плейер" писать без "й". И это было бы не упрощение, а устранение исключений из слогового принципа русской графики.

Перед Орфографической комиссией Лопатина была поставлена конкретная задача: создать Свод правил русского правописания, актуального для конца XX века. И эта работа была сделана. Все предложенные изменения были научно обоснованы и аргументированы. Но поднялась просто волна народного гнева, никто толком не разобрался, все решили, что Орфографическая комиссия предлагает глобальную реформу. Работа остановилась. Впрочем, ее результаты, к счастью, не пропали даром, а вышли на правах Полного академического справочника "Правила русской орфографии и пунктуации" в редакции Лопатина. Этот справочник не носит характер общеобязательного свода.

Поэтому по-прежнему главным остается Свод правил 1956 года. К слову, его проект был готов еще в 1939 году, потом в 1940 году его обновили, уточнили. А дальнейшей работе помешала Великая Отечественная война. И только в 50-е годы стало возможным к этому вернуться. Была долгая дискуссия на страницах специализированных журналов, например, "Русский язык в школе". И в 1956 году эти правила были утверждены.

"Корову" через "а" писать не будем. И все привычные исключения из правил останутся в учебниках. Речь больше о сложных заимствованных словах

Согласитесь, человеку, выросшему под речитатив учителя: "парашют" - через "ю", жюри - через "ю", трудно смириться даже с самыми компетентными обоснованиями "у" в этих словах. Это была попытка повернуть в сторону "как слышится, так и пишется"?

Владимир Пахомов: Еще в 50-е, а также 60-е годы прошлого века поступали идеи ликвидировать исключения в словах, где гласные после шипящих. Лингвисты никогда не предлагают что-то упростить ради упрощения. И в данном конкретном случае хотели устранить исключения, не очень оправданные системой русской орфографии.

Из своего краткосрочного опыта школьной русички знаю, что есть дети, которые делают по 15 ошибок в строчке. Их "рекорды" анализируются в работе над обновлением правил?

Владимир Пахомов: Обязательно. Перед не состоявшейся реформой 1964 года, было очень много исследований грамотности школьников Москвы и Московской области. Сейчас так интересно читать их результаты почти 60-летней давности. Выясняется, что современные школьники испытывают на уроках русского языка те же проблемы и допускают те же ошибки, что и их дедушки с бабушками. Топ такой: "о" или "ё" после шипящих, одна или две "н" в прилагательных, а также в причастиях. Все то же самое, что и сейчас вызывает трудности.

Свод касается только орфограмм, но ведь и с запятыми у нас сегодня проблема. Если судить по текстам в соцсетях, они вообще умерли?

Владимир Пахомов: Одна из важнейших задач Орфографической комиссии - подготовить полный академический свод правил орфографии и пунктуации, а также представить его в электронном виде, соединив с электронным академическим орфографическим словарем. Сделать универсальную базу для всех.

Справка "РГ"

Правительственная комиссия по русскому языку была создана в августе прошлого года по поручению Владимира Путина. В нее вошли 43 человека. Председателем комиссии стал министр просвещения Сергей Кравцов.