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16.11.2021 13:24
Рубрика: Происшествия

Адвокат предложил разработать более четкие критерии для освобождения по УДО

Текст: Владислав Куликов
Советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян сообщил "РГ", что суды удовлетворяют 46,7 процента ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных.

"Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ судами за 2020 год рассмотрено 83 147 ходатайств осужденных об условно-досрочном освобождении, из которых удовлетворено 38 912, - рассказал он. - Иными словами, условно-досрочное освобождение есть реально работающий процессуальный институт, позволяющий добиться прекращения исполнения уголовного наказания при соблюдении ряда условий, предусмотренных законом".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Однако, как подчеркивает адвокат, в практике нередки случаи отказов в условно-досрочном освобождении по надуманным основаниям. По его словам, суд может безосновательно прийти к выводу, что осужденный не встал на путь исправления; имеет недостаточное количество поощрений. При этом необходимое и достаточное количество поощрений никем не определено. Отказать в досрочном освобождении могут также, когда осужденный не признает вину, хотя данный критерий не является обязательным при разрешении ходатайства. И так далее: список причин для отказа можно продолжать еще долго, и, как правило, убедительных аргументов в их пользу не приводится.

"В связи с этим необходимо разработать более четкие критерии для применения условно-досрочного освобождения", - заявил Нвер Гаспарян.

Другая проблема: судьи, как полагает адвокат, неохотно удовлетворяют ходатайства об освобождении осужденных в связи с тяжелой болезнью, опасаясь подозрений в заведомой тенденциозности и в коррупционном сговоре.

"Не желая создавать почву для такого рода предположений, судьи отказывают в удовлетворении ходатайств, не обращая внимание на то, что для освобождения по болезни имеются все необходимые основания, - говорит Нвер Гаспарян. - В таких случаях, приводятся доводы о том, что заключения врачебных комиссий являются недостаточно обоснованными, осужденный получает необходимое лечение и в условиях исправительного учреждения. В моей практике был случай, когда в судебном постановлении было указано, что осужденный сам виноват в наличие у него тяжелого заболевания, так как своевременно его не лечил и т.д. Следует иметь в виду, что отказы в освобождении по болезни могут привести к фатальным последствиям для осужденных".

Фото: Сергей Михеев
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Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, судами за 2020 год рассмотрено 7325 ходатайств об освобождении по болезни, из них удовлетворено 2219, то есть 30 процентов.

При этом адвокат напомнил про новые разъяснения пленума Верховного суда России, которые призваны искоренить негативную практику. "Наряду с рядом разъясняющих и уточняющих моментов важным, с моей точки зрения, является дополнение в п.24: "При рассмотрении ходатайства или представления суду следует учитывать, что положения статьи 81 УК РФ не препятствуют освобождению от наказания по болезни, например, в связи с тем, что лицо отбыло незначительную часть назначенного ему наказания, либо отрицательно характеризуется администрацией исправительного учреждения или не имеет поощрений за время отбывания наказания, либо у него отсутствует постоянное место жительства или социальные связи", - сказал Нвер Гаспарян. Иными словами, Верховный суд указал, что суды должны освобождать тяжелобольного осужденного независимо от его поведения.

Происшествия Правосудие Тюрьмы

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