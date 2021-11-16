Центробанк будет добиваться снижения инфляции

Банк России опустит ключевую ставку к нейтральному диапазону в 5-6 процентов годовых не раньше середины 2023 года, заявила его руководитель Эльвира Набиуллина на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку.

Выступление главы ЦБ было посвящено инфляции, ключевой ставке и росту закредитованности населения.

Она напомнила, что сегодня ключевая ставка в России составляет 7,5 процента годовых - до такого уровня двухлетней давности (в последний раз он был в июле 2019 года), совет директоров ЦБ поднял ее 22 октября. Но, предупредила Набиуллина, ЦБ, возможно, будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях, а также намерен еще некоторое время удерживать ставку выше нейтральной, чтобы добиться снижения инфляции. Ибо целевым уровнем, к которому стремится ЦБ, являются 4 процента, однако этот порог инфляция обогнала еще в конце 2020 года. А по итогам нынешнего октября, согласно данным Росстата, потребительские цены в России выросли на 8,13 процента год к году - такое высокое значение в последней раз было зафиксировано в январе 2016 года.

"Высокая инфляция действительно разрушает благополучие. Когда нам говорят, что можно допустить высокую инфляцию, главное - держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться. Инфляция - это реальная беда, которая делает людей беднее", - сказала Набиуллина.

Из примеров, подтверждающих правоту главы ЦБ, в последнее время наиболее убедительным стал рост цен на жилье, который, благодаря в том числе сверхльготным ставкам по ипотечным кредитам, превратился в настоящую беду заемщиков. В Москве, например, по данным компании "Метриум", средняя стоимость квадратного метра в массовых новостройках выросла от 190 тысяч рублей в сентябре 2020 года до 257 тысяч в сентябре 2021 года (на 35 процентов), в новых домах бизнес-класса за тот же период - от 276 до 384 тысяч рублей (на 39 процентов). На вторичном рынке жилья рост средней стоимости квадрата оценивается в 25-30 процентов.

Провинция не отставала - в ЦБ РФ подсчитали, что за последние полтора года жилье в России подорожало сильнее, чем за все предыдущие семь лет: с начала 2013 года по 2020 год на 33 процента, а с начала пандемии - на 39. В итоге только за последний год у россиян-заемщиков мгновенно выросли "ипотечные долги" - средний размер кредита на те же самые квадратные метры увеличился с 2,53 до 3,02 миллиона рублей. Растянулись и сроки "ипотечной кабалы": кредиты, полученные в сентябре нынешнего года, россияне собираются погасить в среднем за 20 лет и 7 месяцев, тогда как год назад они предполагали рассчитаться с банками за 18 лет и 4 месяца.

Информируя депутатов о мерах, принимаемых Банком России в борьбе с инфляцией, председатель регулятора пояснила, что они действуют с временным лагом и полностью реализуется лишь через три-шесть кварталов. Однако аналитики ЦБ уже сейчас видит "некоторые изменения, которые будут нарастать", сказала Набиуллина. "Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей", - подчеркнула глава ЦБ. И добавила, что высокая инфляция негативно влияет на бизнес и инвестиции, поэтому борьба с ней через повышение ключевой ставки - "это то, что нужно экономике".

"Когда инфляция высокая, вы посмотрите, как двигаются относительные цены, и бизнесу тяжело планировать, какая у него будет выручка, какая рентабельность, если при этом издержки растут непонятным образом, цены на его продукцию растут. Когда высокая инфляция, очень большой относительный размах цен. Низкая инфляция - это мы видели по опыту четырех лет - там все цены приблизительно близко друг к другу растут", - резюмировала Набиуллина, подчеркнув, что ЦБ помогает "экономике вернуться к сбалансированным, устойчивым, долгосрочным темпам роста".