Семь польских полицейских ранены в ходе столкновения с мигрантами

Семь польских полицейских получили ранения 16 ноября в ходе стычек с мигрантами, пытающимися прорваться на территорию Евросоюза из Беларуси. Об этом сообщается в Twitter польской полиции.

Ранее тот же источник сообщил, что мигранты используют детей для нападения на полицейских и военнослужащих, охраняющих польскую границу. В доказательство было опубликовано видео, на котором ребенок, прикрывая лицо, что-то кидает в сторону польских полицейских.

Как заявил представитель Еврокомиссии Адальбер Янц, Евросоюз в связи с ситуацией на белорусско-польской границе находится в тесном контакте с Польшей и готов предоставить любую помощь.

Днем 16 ноября польские полицейские и военные применили против пытавшихся прорвать границу мигрантов спецсредства - слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Следственный комитет Беларуси заявил о начале расследования в этой связи, поскольку в момент применения спецсредств мигранты находились на территории республики.