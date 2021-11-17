Благотворительные товары предложено освободить от НДС

Минэкономразвития РФ предложило освободить бизнес от уплаты НДС по товарам, передаваемым некоммерческим организациям (НКО) в рамках благотворительности.

В утвержденной правительством страны Концепции содействия развитию благотворительности на период до 2025 года ее ключевыми задачами названы расширение масштабов благотворительности граждан и организаций, повышение эффективности деятельности и совершенствование регулирования благотворителей, поддержка самоорганизации и распространение лучших практик. Именно на это направлены предложения Минэкономразвития, изложенные в письме замминистра Татьяны Илюшкиной вице-премьеру Татьяне Голиковой. Письмо касается некоторых аспектов налогообложения благотворительности.

В Налоговом кодексе уже предусмотрено освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) товаров, передаваемых нуждающимся напрямую - в рамках благотворительной деятельности.

Кроме того, с 2020 года компании при расчете налога на прибыль вправе снижать налогооблагаемую базу на сумму пожертвований и стоимость товаров, безвозмездно переданных нуждающимся через НКО. Сумма НДС по товарам, переданным на благотворительность, также включается в расходы, принимаемые к вычету, при исчислении налога на прибыль организаций.

Однако при этом уже принятый к вычету НДС подлежит восстановлению (т. е. "доначисляется"), если в этом процессе участвует посредник, например, благотворительный фонд (НКО).

В результате, как сказано в письме замминистра Илюшкиной, "перевести деньги на благотворительность стало дешевле, чем передать товары". А как быть, если на благотворительность передается продукция с истекающим сроком годности? Ведь в нашей стране, согласно данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, как минимум 16 процентов продуктов питания не используется и превращается в пищевые отходы - это около 17 миллионов тонн продовольствия.

Речь идет об излишках товаров, которые по какой-то причине не продаются (падение спроса, сезонность и т. д.), но которые абсолютно пригодны к употреблению с точки зрения российского законодательства, отмечает президент благотворительного фонда продовольствия "Русь" Юлия Назарова.

Зато международная практика налогообложения товарных пожертвований "направлена на стимулирование производителей и продавцов отказаться от уничтожения товаров, пригодных к использованию", - говорится в письме Минэкономразвития вице-премьеру правительства.

Там же содержатся примеры: в Бельгии с 2013 года передача товаров в адрес благотворительных продовольственных фондов не облагается НДС. В ряде стран компании, которые передают продукты на благотворительность, могут использовать налоговый кредит. Например, уменьшить сумму налога на прибыль на 35 процентов от суммы расходов можно в Испании и на 60 процентов - во Франции. Россия не исключение - действующее законодательство, говорит доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев, "содержит положения, по которым передача имущества некоммерческим организациям на осуществление деятельности, не связанной с предпринимательством, не признается объектом налогообложения по НДС".

Но практика показывает другие примеры.

"Полагаем, что действующий порядок учета НДС при передаче товаров в благотворительных целях содержит ряд недостатков и требует дальнейшего совершенствования", - сообщает в письме замминистра Татьяна Илюшкина.