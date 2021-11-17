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17.11.2021 10:21
Рубрика: Экономика

Предпринимателю не станет помехой ни возраст, ни семья

Открыть свое дело можно в любом возрасте и даже с маленькими детьми
Текст: Ирина Белова, Айгуль Камаева, Светлана Цыганкова
Российская газета - Неделя № 261(8612)
Наталье Егоровой пришлось уволиться с работы, которой отдала 20 лет. Здоровье подвело. Но она не осталась без дела. Создала сообщество женщин "Рисуем вместе".
У многих женщин с детьми появилась возможность заниматься бизнесом: учиться, совершенствовать его. И дома все в порядке. Фото: beavera / iStock У многих женщин с детьми появилась возможность заниматься бизнесом: учиться, совершенствовать его. И дома все в порядке. Фото: beavera / iStock
У многих женщин с детьми появилась возможность заниматься бизнесом: учиться, совершенствовать его. И дома все в порядке. Фото: beavera / iStock

Сначала сама научилась рисовать, о чем давно мечтала. "Три года назад моя жизнь кардинально изменилась", - рассказала "РГ" Наталья Егорова, которой сейчас 54 года. Она обратилась в Единый бизнес-центр "МОРЕ", созданный для помощи бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Наставник помог Наталье выявить слабые места в ее бизнесе, развить личный бренд в Instagram.

Оформить документы для бизнеса стало проще

А мама пятерых детей - 34-летняя Анна Холкина из Башкирии - пример того, как женщина может удачно совмещать семью и бизнес. Недавно она стала победителем региональной Национальной премии "Бизнес-Успех": ее идея семейного кафе JuIceCream признана лучшим молодежным проектом. "По первому образованию я повар-кондитер, по второму - воспитатель детсада, - рассказывает Анна. - В декрете работала в сетевом маркетинге. А потом решила создать свое дело и выучилась на экономиста. Начинала с одного кафе". Теперь у нее несколько кислородных баров, семейное кафе и игровая комната.

С поддержкой нацпроекта развивается и необычное ремесленное туристическое хозяйство в Псковской области - Хлебный хутор. Это поселение для любителей сельского туризма. Не раз получая господдержку, хозяйство наладило проведение мастер-классов и обучающих программ для девочек и мальчиков, женщин и мужчин.

На хуторе, например, делают печатные пряники - имбирные, шоколадные, медовые. Хлебный хутор организует и ежегодный фестиваль ремесел, приглашая многодетные семьи. Можно приехать сюда на два часа, а можно остаться и на две недели с проживанием. А недавно команда Хлебного хутора задумала новый проект, предназначенный для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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